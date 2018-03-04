Как ни старался Луговой, МХК «Липецк» выиграл и второй матч серии плей-офф

Форвард «Россоши» набрал 2 очка, но у нас нашлись свои лидеры.

Только что во дворце спорта «Звездный» завершился второй матч серии плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги между «Липецком» и «Россошью». Липчане сумели вырвать победу с тем же счетом, что и накануне – 3:2 и счет в серии стал 2-0 в пользу нашей команды.

Ход сегодняшней игры отличался от первого матча: вчера липчане получили преимущество – 3:0, а затем позволили гостям забросить две шайбы, сохранив победный счет. Сегодня игра развивалась более драматично.



Сильнейшее звено липчан организовало гол уже на 5-й минуте. С передач Глеба Ромащенко и Андрея Мещерякова шайбу забросил Павел Скуматов – 1:0. До конца первого периода по два игрока в каждой команде получали двухминутные удаления, но никто этим не воспользовался. Чуть активнее смотрелась «Россошь», но липчан, минимум, дважды выручил вратарь Илья Донченко.

В начале второго периода команды обменялись удалениями (у нас на скамейку штрафников отправился защитник Сергей Добросердов), и в игре «четыре на четыре» удача улыбнулась гостям: Николай Гордеев все-таки «пробил» Донченко – 1:1. И все-таки липчане и на второй перерыв ушли в роли лидеров. Кирилл Муравьев реализовал один из своих многочисленных моментов на 36-й минуте – 2:1.



Красноречиво о ходе игры во втором периоде говорит статистика бросков: 25-10 в пользу «Россоши» (в створ ворот 13-6).

В третьем периоде команды сыграли чуть больше 4-х минут, как счет стал равным. «Душой» большинства атак «Россоши» стал форвард Андрей Луговой: именно он и сравнял счет – 2:2, а всего на счету форварда оказались 2 (1+1) очка в этом матче, то есть он был причастен к обоим голам в ворота «Липецка».

Неизвестно, как закончилась игра, если бы у нас не нашелся свой «ответ Луговому»: лучший бомбардир Западной конференции Андрей Мещеряков на 50-й минуте сделал гол практически в одиночку: промчался к воротам и технично закинул шайбу в сетку – 3:2.

Играть оставалось больше 10 минут, и они вместили в себя «целую жизнь». На 54-й минуте липчане остались в меньшинстве – выстояли.

На 57-й минуте свою команду подвел россошанец Луговой, заработавший малый штраф, причем на 42 секунды липчане остались впятером против троих соперников, но шансом снять все вопросы об исходе матча не воспользовались.

Когда составы команд сравнялись, за две с половиной минуты до сирены заработал малый штраф уже наш Сергей Добросердов. Две минуты выдались жаркими, Донченко несколько раз отражал опаснейшие броски, в итоге липчане сохранили победный счет. Замена вратаря «Россоши» на шестого полевого игрока на последней минуте тоже ничего не дала.

Теперь серия переезжает в Россошь, причем липчанам достаточно выиграть в гостях один матч. Ближайшая игра состоится 7 марта. Если понадобится второй матч в Воронежской области, то он состоится в Международный женский день 8 марта.