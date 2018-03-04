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В России создадут колесный танк на платформе «Бумеранг»‍

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#Танк #Бумеранг
В России создадут колесный танк на платформе «Бумеранг»‍

Создание танка на колесной платформе "Бумеранг" планируется в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор "Военно-промышленной компании", разрабатывающей бронетехнику на данной платформе, Александр Красовицкий.

Генеральный директор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий заявил, что в организации задумались о создании колесного танка.

"В наших планах сделать сегодня колесный танк. Это будет такое ноу-хау. На этой же платформе ("Бумеранг"), но это уже будет пушка большего диаметра. И об этом мы уже сможем поговорить в ближайшее время", - сказал он в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Колесные БТР "Бумеранг" - это боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии. "Бумеранги" были впервые показаны публике в 2015 году на Параде Победы. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год, - передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская армия получит батальон модернизированных танков Т-90.
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#Танк #Бумеранг

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