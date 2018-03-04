В России

сегодня, 13:31

«Газпром» приступил к расторжению контрактов с «Нафтогазом»‍

335
#Газпром #Нафтогаз #газ #Украина #Россия
«Газпром» приступил к расторжению контрактов с «Нафтогазом»‍

Поводом для расторжения контрактов стало решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Газовые споры "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года.

"Газпром" запустил в Стокгольмском арбитраже процедуру по расторжению контрактов с украинским "Нафтогазом" на поставку и транзит природного газа. Об этом заявил зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев, - пишет Life.

— Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины", — рассказал он. — И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания вынуждена запустить эту процедуру из-за решения арбитража по поводу тяжбы российской компании и "Нафтогаза". По словам Миллера, оно нарушило баланс интересов сторон.

Глава компании заявил, что "Газпром" категорически против того, чтобы за счёт российской стороны решались экономические проблемы Украины.

"Газпром" вернул украинскому "Нафтогазу" оплату за газ в марте из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту и с первого дня весны прекратил все поставки.
335
#Газпром #Нафтогаз #газ #Украина #Россия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Астори
#Смерть Астори #футбол #ФИФА
ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Астори

9 минут назад

В России
В Санкт-Петербурге госпитализировали музыканта Бориса Гребенщикова
#Гребенщкиов #госпитализация #простуда
В Санкт-Петербурге госпитализировали музыканта Бориса Гребенщикова

27 минут назад

В России
В Совфеде ответили на призыв Волкера «ликвидировать» ДНР и ЛНР‍
#Волкер #ДНР #ЛНР
В Совфеде ответили на призыв Волкера «ликвидировать» ДНР и ЛНР‍

сегодня, 14:08

В России
В России запущен в производство ракетный комплекс «Авангард»
#Ракеты #Авангард
В России запущен в производство ракетный комплекс «Авангард»

сегодня, 14:06

В России
В России создадут колесный танк на платформе «Бумеранг»‍
#Танк #Бумеранг
В России создадут колесный танк на платформе «Бумеранг»‍

сегодня, 13:48

В России
Актер Домогаров написал заявление об уходе из Театра имени Моссовета‍
#Домогаров #увольнение #театр
1
Актер Домогаров написал заявление об уходе из Театра имени Моссовета‍

вчера, 13:35

В России