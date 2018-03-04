сегодня, 13:31
«Газпром» приступил к расторжению контрактов с «Нафтогазом»
Поводом для расторжения контрактов стало решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Газовые споры "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года.
— Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины", — рассказал он. — И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания вынуждена запустить эту процедуру из-за решения арбитража по поводу тяжбы российской компании и "Нафтогаза". По словам Миллера, оно нарушило баланс интересов сторон.
Глава компании заявил, что "Газпром" категорически против того, чтобы за счёт российской стороны решались экономические проблемы Украины.
"Газпром" вернул украинскому "Нафтогазу" оплату за газ в марте из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту и с первого дня весны прекратил все поставки.