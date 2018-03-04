Происшествия
сегодня, 12:53
На месте сегодняшней жуткой аварии уже происходили смертельные ДТП
По словам местных жителей, спокойствие на аварийно-опасном участке дороги продлилось несколько месяцев.
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Участок трассы Липецк-Чаплыгин возле села Филатовка Доброского района, где сегодня столкнулись фургон «Форд Транзит» и «ВАЗ-21073», местные жители называют проклятым.
- Здесь всегда случались аварии, - рассказали сельчане GOROD48. - Некоторое время тут стояла "тренога" (автоматический видеофиксатор нарушений скоростного режима) и водители правил не нарушали. Но осенью "треногу" убрали и аварии начались снова.
Напомним, что сегодня в 10 утра на трассе Липецк- Чаплыгин в столкновении автомобилей «Форд Транзит» и «ВАЗ-21073» погибли водитель «семерки», его жена и их 10-летний ребенок. Водитель «Форда» доставлен в больницу.
На месте аварии работает следственная группа.
- Здесь всегда случались аварии, - рассказали сельчане GOROD48. - Некоторое время тут стояла "тренога" (автоматический видеофиксатор нарушений скоростного режима) и водители правил не нарушали. Но осенью "треногу" убрали и аварии начались снова.
Напомним, что сегодня в 10 утра на трассе Липецк- Чаплыгин в столкновении автомобилей «Форд Транзит» и «ВАЗ-21073» погибли водитель «семерки», его жена и их 10-летний ребенок. Водитель «Форда» доставлен в больницу.
На месте аварии работает следственная группа.
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