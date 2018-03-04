Происшествия

сегодня, 12:53

На месте сегодняшней жуткой аварии уже происходили смертельные ДТП

35 8441
#авария #ДТП
7
На месте сегодняшней жуткой аварии уже происходили смертельные ДТП

По словам местных жителей, спокойствие на аварийно-опасном участке дороги продлилось несколько месяцев.

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Участок трассы Липецк-Чаплыгин возле села Филатовка Доброского района, где сегодня столкнулись фургон «Форд Транзит» и «ВАЗ-21073», местные жители называют проклятым. 

- Здесь всегда случались аварии, - рассказали сельчане GOROD48. - Некоторое время тут стояла "тренога" (автоматический видеофиксатор нарушений скоростного режима) и водители правил не нарушали. Но осенью "треногу" убрали и аварии начались снова.

Напомним, что сегодня в 10 утра на трассе Липецк- Чаплыгин в столкновении автомобилей  «Форд Транзит» и «ВАЗ-21073» погибли водитель «семерки», его жена и их 10-летний ребенок. Водитель «Форда» доставлен в больницу.

На месте аварии работает следственная группа.


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#авария #ДТП
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Комментарии (35)

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1 минуту назад
не семерка а пятерка
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Волга-21

9 минут назад
Негость, и откуда такие выводы про ГАЗ-21? Вы вообще представление имеете об этом а/м? Там толщина металла - броня!
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Негость

16 минут назад
ААА, ты, дятел или пешеход ,или на таком же ведре ездишь, как покойный.
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Негость

19 минут назад
закат консервного автопрома, сверхжесткость кузова это минус конструкции! При ударе , чем больше складывается металл, тем меньше удара приходится на пассажиров. Пример, при 60 км/ч в Волге 21 трупаков не избежать, а в современных авто дверь передняя открывается свободно (кроме китайцев). Прежде чем ля-ля , изучил матчасть!
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гонять не надо

23 минуты назад
дорога в хорошем состоянии . даже вся разметка видна. в Сибири по зимникам ездят - накатанный лед . а здесь привыкли по хорошим дорогам гонять . чуть снежок выпал и пошли биться.
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Я

35 минут назад
Сергей,золотые слова!Берегите себя и своих близких!!!
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Сергей

55 минут назад
Опять трагедия.И ушла целая семья....Виновных определит суд,а погибших уже не вернешь...Делайте выводы и смотрите,какие страшные последствия,чей то невнимательности или самоуверенности . Как правила,урок извлекает тот,кто хоть раз сталкивается с аварийными ситуациями сам лично,либо через близких или знакомых.Ориентируйтесь на погодные условия и скоростной режим ,уважайте друг-друга,как на дороге,так и в обыденной жизни,оставляйте амбиции вне своего автомобиля,за рулем они никчему...Жизнь ведь дается всего один раз и ценить необходимо каждую минутку,каждый прожитый день...Не торопитесь,лучше приехать на 10-15 минут позже,но живым и здоровым.Соболезную родным и близким ушедших,пусть земля им будет пухом...Царствие небесное...,вечный покой....
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ВАЗ 2108

58 минут назад
не знал что Форд Транзит такой хлипкий.
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гость

сегодня, 15:29
Какой это кенгурятник? Это так,фикция одна.Тонкая китайская трубка никелированная.
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Маус

сегодня, 15:27
Скорость правильную держать не для Треног надо, а чтобы на кладбище не попасть
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