В сельском магазине нашли просрочку

С истекшим сроком годности были рыба и пирожные.

Накануне при проведении информационно-аналитического наблюдения в одном из магазинов на улице Красная заря села Тербуны выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и правил продажи отдельных товаров.



Как сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с истекшим сроком годности в продаже находились продукты питания: слойки, пирожное, филе рыбы масленая, горбуша филе-ломтики в масле, горбуша балык холодного копчения; в торговом зале отсутствовали контрольные весы для проверки покупателем правильности цены и веса покупаемой продукции.



Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.



Фото liptorg-cp.ru