Общество

сегодня, 12:00

В сельском магазине нашли просрочку

4 530
#просрочка #торговля

С истекшим сроком годности были рыба и пирожные.

Накануне при проведении информационно-аналитического наблюдения в одном из магазинов на улице Красная заря села Тербуны выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и правил продажи отдельных товаров.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с истекшим сроком годности в продаже находились продукты питания: слойки, пирожное, филе рыбы масленая, горбуша филе-ломтики в масле, горбуша балык холодного копчения; в торговом зале отсутствовали контрольные весы для проверки покупателем правильности цены и веса покупаемой продукции.

Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.

Фото liptorg-cp.ru
4 530
#просрочка #торговля

Комментарии (4)

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всё нормально

59 минут назад
тоже мне новость! это обычное дело! продавцов теперь барин накажет рублём, чтобы вовремя срок годности переклеивали!
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маруся

сегодня, 14:25
Зачем так далеко уехали, аж в Тербунский район?? Чтоб просрочку найти, далеко ходить не надо, достаточно зайти в Магнит напротив Окт. рынка (бывш.Купонный), или в Хомяк на Меркулова, 55 (бывший Кит на 21 микр)
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Земляк .

сегодня, 14:03
Просрочка на селе обычное дело , туда перевозят все что негоже трёх суточный хлеб и старше впорядке вещей . Власть считает что там люди 2 сорта годятся только для массовости на выборах .
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Веня

сегодня, 12:10
холопы скупайте просрочку, скоро война)...спички и соль не забудьте
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