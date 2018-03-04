Происшествия
сегодня, 12:02
В жуткой аварии на трассе Липецк-Чаплыгин погибла семья
«ВАЗ» превратился в груду железа.
Сегодня утром на трассе Липецк-Чаплыгин столкнулись фургон «Форд Транзит» и «ВАЗ-21073».
По данным GOROD48, в аварии погибли три человека - водитель «ВАЗа», его жена и их 10-летний ребенок. Водитель «Форда» доставлен в больницу.
- По факту аварии со смертельным исходом проводится доследственная проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
фото Илья Якушев
По данным GOROD48, в аварии погибли три человека - водитель «ВАЗа», его жена и их 10-летний ребенок. Водитель «Форда» доставлен в больницу.
- По факту аварии со смертельным исходом проводится доследственная проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
фото Илья Якушев
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просто
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Ritok
Ангелина
Ангелина
Ванька
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Это и была
Доброе