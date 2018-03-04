Происшествия

сегодня, 12:02

В жуткой аварии на трассе Липецк-Чаплыгин погибла семья

38 7239
#авария #ДТП
6
В жуткой аварии на трассе Липецк-Чаплыгин погибла семья

«ВАЗ» превратился в груду железа.

Сегодня утром на трассе Липецк-Чаплыгин  столкнулись фургон «Форд Транзит» и «ВАЗ-21073».

По данным GOROD48, в аварии погибли три человека - водитель «ВАЗа», его жена и их 10-летний ребенок. Водитель «Форда» доставлен в больницу.

- По факту аварии со смертельным исходом проводится доследственная проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

фото Илья Якушев

38 7239
#авария #ДТП
6

Комментарии (38)

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у некоторых

31 минуту назад
водителей всегда виноват кто-то другой,не превышайте скорость и не будет столкновений,жаль конечно что гибнут дети и молодые но водители не сваливайте ни накого - вы главные виновники всех бедствий на дорогах .
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просто

32 минуты назад
Ужас
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Катя

45 минут назад
Семья из Украины , почти 4года как переехали. В Липецке родственников нет.
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Ritok

56 минут назад
У них родственники хоть есть?
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Ангелина

сегодня, 15:27
., Из филатовки это моя подруга
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Ангелина

сегодня, 15:26
Там была моя однакласница симя из филатовки
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Ванька

сегодня, 15:13
Ребята скажите откуда семья ?
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Ritok

сегодня, 15:12
....подруга, от куда семья? Мы сегодня видели эту ужасную аварию, и там детка с ними была...
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Это и была

сегодня, 15:10
Груда железа. Тачанка нищебродов и лохов
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Доброе

сегодня, 15:10
....подруга, скажите, пожалуйста, откуда эта семья???
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