сегодня, 11:25
Липецк занесло снегом
Прогноз спасателей полностью себя оправдал.
Улицы Липецка после вчерашней метели занесло снегом.
Небольшой объезд показал, что хуже всего дела обстоят в новых микрорайонах. Здесь хоть и рассыпали песок, но на дороге сильная каша. В районе остановки «Музыкальное училище» с местного проезда автомобили выезжают на улицу Водопьянова с пробуксовкой и заносом.
Проспект Победы находится в удовлетворительном состоянии, по крайней мере одна полоса накатана хорошо. В то же время стоит отметить участок от кольцевой развязки в районе Тракторостроителей: здесь колея занесена снегом, поэтому водителям нужно обратить особое внимание на скоростной режим.
Лучше всего дела обстоят в центре Липецке – дороги здесь чище отсальных.
Напомним, что вчера спасатели распространили информацию о том, что 3 марта и 4 марта ожидаются сильный снегопад, метель, снежные заносы на дорогах и сильный ветер.
Ольга
Ррр
примитивномыслящей Елене
примитивномыслящей Елене
Елена
F
у вас тоже дрищ после разливного пива
Воля
народ
777