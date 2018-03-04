Липецк занесло снегом



Прогноз спасателей полностью себя оправдал.



Улицы Липецка после вчерашней метели занесло снегом.

Небольшой объезд показал, что хуже всего дела обстоят в новых микрорайонах. Здесь хоть и рассыпали песок, но на дороге сильная каша. В районе остановки «Музыкальное училище» с местного проезда автомобили выезжают на улицу Водопьянова с пробуксовкой и заносом.

Проспект Победы находится в удовлетворительном состоянии, по крайней мере одна полоса накатана хорошо. В то же время стоит отметить участок от кольцевой развязки в районе Тракторостроителей: здесь колея занесена снегом, поэтому водителям нужно обратить особое внимание на скоростной режим.

Лучше всего дела обстоят в центре Липецке – дороги здесь чище отсальных.

Напомним, что вчера спасатели распространили информацию о том, что 3 марта и 4 марта ожидаются сильный снегопад, метель, снежные заносы на дорогах и сильный ветер.