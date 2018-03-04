Общество

сегодня, 11:25

Липецк занесло снегом

20 2531
#снегопад
5
Липецк занесло снегом


Прогноз спасателей полностью себя оправдал.

Улицы Липецка после вчерашней метели занесло снегом.

Небольшой объезд показал, что хуже всего дела обстоят в новых микрорайонах. Здесь хоть и рассыпали песок, но на дороге сильная каша. В районе остановки «Музыкальное училище» с местного проезда автомобили выезжают на улицу Водопьянова с пробуксовкой и заносом.

Проспект Победы находится в удовлетворительном состоянии, по крайней мере одна полоса накатана хорошо. В то же время стоит отметить участок от кольцевой развязки в районе Тракторостроителей: здесь колея занесена снегом, поэтому водителям нужно обратить особое внимание на скоростной режим.

Лучше всего дела обстоят в центре Липецке – дороги здесь чище отсальных.

Напомним, что вчера спасатели распространили информацию о том, что 3 марта и 4 марта ожидаются сильный снегопад, метель, снежные заносы на дорогах и сильный ветер.

20 2531
#снегопад
5

Комментарии (20)

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Ольга

23 минуты назад
Надоело уже читать гадости про Президента! Снега навалило-Путин виноват,пиво прокисло в магазине-Путин виноват! Вы,что,вообще соображать перестали?!? Вам бы,таким болтунам,Сталина вернуть,чтобы тряслись от страха. А то расслабились! На диванах лежите от лени и вявкаете на Президента. Не каждому дано им быть.Усекли ????
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Ррр

сегодня, 15:04
Елена, вы сначало пишите возьми лопату, потом предъяви Королеву, определитесь! Я лично плачу налоги не для того что бы потом с лопатой выходить и махать ею! А Путин кроет нашего Королева, это известный факт. Поэтому в следующий раз подумайте, а не пишите всякую хрень...
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примитивномыслящей Елене

сегодня, 14:53
Предъявляли уже многократно и Королёву и Иванову . Только им ссы в глаза - всё божья роса. Королёв вообще не ведёт приём населения. А попробуй к тербунскому мэру записаться. Попробуй сначала(
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примитивномыслящей Елене

сегодня, 14:50
"Каков поп таков и приход". Глава государства даёт камертон всей стране. В других нефтедобывающих странах ГСМ дешёвое для своего населения.
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Елена

сегодня, 14:26
Да хватит уже Путина всюду приплетать. Не доволен, возьми лопату и выйди чистить дорогу. Но ты же ворчишь и ждёшь, тогда жди когда коммунальные службы выполнят свою работу. Уже раздражает быдло все валящие на Путина, предъяви претензию меру и губернатору города. Они в первую очередь отвечают за город, а перед Путиным отчитываются за проделанную работу.
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F

сегодня, 14:05
Мэр пипецка ограном по образованию, а в растениеводстве много снега это хорошо!
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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 13:26
Путин рассказал о российских новейших ракетах ,построенных за счёт налогоплательщиков, за наш счёт. Как эти ракеты по способствуют в расчистке от снега города Липецк?????
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Воля

сегодня, 13:25
Вместо того, чтобы снег на дорогах чистить его песком сыпят. И это при отсутствии гололеда. Вы совсем уже что-ли?!
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народ

сегодня, 13:25
С природой не поспоришь . Хозяйка она !!!
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777

сегодня, 13:06
Климатическая зима в ударе!!! Март 2018 снежный и морозный. Декабрь 2017 не чета марту 2018.
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