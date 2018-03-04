Происшествия

сегодня, 08:51

Вечером и ночью в Липецкой области тушили два пожара

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#пожар
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Вечером и ночью в Липецкой области тушили два пожара

В одном из них есть пострадавшие.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня в 02:19 на улице Тельмана в Липецке загорелся частный дом.Пламя тушили три отделения пожарных В результате возгорания уничтожена кровля и внутренняя отделка дома по всей площади. Пожар обошелся без пострадавших.

Накануне в  23:41 пожар вспыхнул в селе Волово на улице Ленина. Огонь полностью уничтожил жилой дом. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается.
2 2119
#пожар
2

Комментарии (2)

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он,походу,

сегодня, 10:42
По моему, по чуть- чуть горит,не хочет сразу сгореть
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По моему

сегодня, 10:25
На ул.Тельмана один и тот же дом всё время горит.....
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