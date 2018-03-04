Вечером и ночью в Липецкой области тушили два пожара

В одном из них есть пострадавшие.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня в 02:19 на улице Тельмана в Липецке загорелся частный дом.Пламя тушили три отделения пожарных В результате возгорания уничтожена кровля и внутренняя отделка дома по всей площади. Пожар обошелся без пострадавших.



Накануне в 23:41 пожар вспыхнул в селе Волово на улице Ленина. Огонь полностью уничтожил жилой дом. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается.