В первом матче РФПЛ за «Зенит» Заболотный отметился желтой карточкой и выполнил роль почтальона

Итальянец Манчини дал сыграть нашему земляку 25 минут с "Амкаром".

После зимней паузы возобновился чемпионат России по футболу. Питерский «Зенит», в который зимой перешел воспитанник липецкого футбола Антон Заболотый, на своем поле сыграл вничью с пермским «Амкаром» - 0:0.

Заболотый остался вне стартового состава и появился на поле на 65-й минуте, заменив аргентинца Себастьяна Дриусси, после чего тандем форвардов «Зенита» приобрел вид Заболотный - Кокорин.

Мощный Заболотный пытался создавать давление у чужих ворот, но заработал лишь желтую карточку спустя 7 минут после своего выхода на поле за то, что мешал вратарю Артуру Нигматуллину ввести мяч в игру.

На 90-й минуте по ногам Заболотному ударил защитник «Амкара» Николай Зайцев и покинул поле за вторую желтую карточку. «Зенит» доигрывал вдевятером: на 67-й минуте с поля был удален Александр Ерохин, а на 90-й - Доминик Кришито. Оба порлучили вторые "горчичники".

Любопытно, что выходом Заболотного итальянский тренер питерцев Роберто Манчини не только тасовал состав: Антону он передал записку, которую он затем передал одному из легионеров «Зенита», выполнив роль своеобразного почтальона.

Напомним, что уроженец Липецка Заболотный (первый тренер в СДЮШОР «Металлург» Олег Криволуцкий) перешел в «Зенит» из «Тосно», выступая за который в прошлом году добился вызова в сборную России. В матчах 1/16 финала с шотландским «Селтиком» (0:1, 3:0) Антон выходил в основном составе «Зенита».