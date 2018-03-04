Спорт

вчера, 19:18

В первом матче РФПЛ за «Зенит» Заболотный отметился желтой карточкой и выполнил роль почтальона

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#Футбол #Антон Заболотный #"Зенит"
В первом матче РФПЛ за «Зенит» Заболотный отметился желтой карточкой и выполнил роль почтальона

Итальянец Манчини дал сыграть нашему земляку 25 минут с "Амкаром".

После зимней паузы возобновился чемпионат России по футболу. Питерский «Зенит», в который зимой перешел воспитанник липецкого футбола Антон Заболотый, на своем поле сыграл вничью с пермским «Амкаром» - 0:0.

Заболотый остался вне стартового состава и появился на поле на 65-й минуте, заменив аргентинца Себастьяна Дриусси, после чего тандем форвардов «Зенита» приобрел вид Заболотный - Кокорин.

Мощный Заболотный пытался создавать давление у чужих ворот, но заработал лишь желтую карточку спустя 7 минут после своего выхода на поле за то, что мешал вратарю Артуру Нигматуллину ввести мяч в игру.

На 90-й минуте по ногам Заболотному ударил защитник «Амкара» Николай Зайцев и покинул поле за вторую желтую карточку. «Зенит»  доигрывал вдевятером: на 67-й минуте с поля был удален Александр Ерохин, а на 90-й - Доминик Кришито. Оба порлучили вторые "горчичники". 

Любопытно, что выходом Заболотного итальянский тренер питерцев Роберто Манчини не только тасовал состав: Антону он передал записку, которую он затем передал одному из легионеров «Зенита», выполнив роль своеобразного почтальона.

Напомним, что уроженец Липецка Заболотный (первый тренер в СДЮШОР «Металлург» Олег Криволуцкий) перешел в «Зенит» из «Тосно», выступая за который в прошлом году добился вызова в сборную России. В матчах 1/16 финала с шотландским «Селтиком» (0:1, 3:0) Антон выходил в основном составе «Зенита».

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#Футбол #Антон Заболотный #"Зенит"

Комментарии (5)

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Sergeyh4185

сегодня, 02:54
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezkamer.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
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Упырку

вчера, 23:39
Долбанутый журналист! Погоду комментируют 9 человек, его новости комментят кое как. Пиши честно, а то привык очко Лисину ласкать языком
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Алкан с ЛТЗ

вчера, 23:18
Лицо дебильное!
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А что фудбол.

вчера, 22:26
Заболотный учит играть Зинит фудбол как в Липецком калхозе . Зинит стал позорищем .
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цирк

вчера, 20:19
еще один дзюба только больше
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