«ЛГТУ-Липецк» настигла жестокая расплата

Столичное "Динамо" жестоко отомстило липчанам за поражение в первом круге, забив 10 мячей.

В подмосковных Мытищах мини-футбольная команда из Липецкой области в очередном туре высшей лиги встретилась со столичным «Динамо».

Напомним, что именно победа липчан над «Динамо» в первом круге со счетом – 9:4 является сенсацией и чуть ли не единственным светлым пятном для студентов в беспросветном сезоне. Но сегодня «бело-голубые» не допустили недооценки соперника и взяли реванш с двухзначным счетом – 10:3.

Хозяева площадки забили три мяча в течение первых 12 минут, липчане ответили голом выздоровевшего Антона Фарафонова. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу москвичей, а после перерыва «Динамо-машина» продолжила «перемалывать» соперников, забив еще 7 мячей.

У липчан голы престижа во втором тайме забили Сергей Макаренко и Александр Иноземцев.

В составе «Динамо» «покер» на счету Сергея Орлова, «дубли» у Эрика Погосяна и Евгения Дроздова, по одному голу у Дениса Родина и Германа Коридзе. Любопытно, что Дроздов оба своих мяча успел забить в одной смене с интервалом … в несколько секунд.

Добавим, что «Динамо» - хоть и является в прошлом многократным чемпионом России, но из-за финансового кризиса сейчас вовсе не представляет непреодолимую силу. Сегодняшняя победа стала для москвичей всего лишь 4-й в нынешнем сезоне: перед игрой у команд было одинаковое количество набранных очков – по 11. Вроде бы соседи по таблице, но в итоге такое громадное преимущество одной из команд.

«Липецк» провел свой 19-й матч (3 победы, 2 ничьи, 15 поражений) и пропустил уже ровно 120 (!) мячей – больше всех команд.