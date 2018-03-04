Спорт

вчера, 18:35

«ЛГТУ-Липецк» настигла жестокая расплата

4 1293
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
4
«ЛГТУ-Липецк» настигла жестокая расплата

Столичное "Динамо" жестоко отомстило липчанам за поражение в первом круге, забив 10 мячей.

В подмосковных Мытищах мини-футбольная команда из Липецкой области в очередном туре высшей лиги встретилась со столичным «Динамо».

Напомним, что именно победа липчан над «Динамо» в первом круге со счетом – 9:4 является сенсацией и чуть ли не единственным светлым пятном для студентов в беспросветном сезоне. Но сегодня «бело-голубые» не допустили недооценки соперника и взяли реванш с двухзначным счетом – 10:3.

Хозяева площадки забили три мяча в течение первых 12 минут, липчане ответили голом выздоровевшего Антона Фарафонова. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу москвичей, а после перерыва «Динамо-машина» продолжила «перемалывать» соперников, забив еще 7 мячей.

У липчан голы престижа во втором тайме забили Сергей Макаренко и Александр Иноземцев.

В составе «Динамо» «покер» на счету Сергея Орлова, «дубли» у Эрика Погосяна и Евгения Дроздова, по одному голу у Дениса Родина и Германа Коридзе. Любопытно, что Дроздов оба своих мяча успел забить в одной смене с интервалом … в несколько секунд.

Добавим, что «Динамо» - хоть и является в прошлом многократным чемпионом России, но из-за финансового кризиса сейчас вовсе не представляет непреодолимую силу. Сегодняшняя победа стала для москвичей всего лишь 4-й в нынешнем сезоне: перед игрой у команд было одинаковое количество набранных очков – по 11. Вроде бы соседи по таблице, но в итоге такое громадное преимущество одной из команд.

«Липецк» провел свой 19-й матч (3 победы, 2 ничьи, 15 поражений) и пропустил уже ровно 120 (!) мячей – больше всех команд.

4 1293
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

888

вчера, 21:21
Абрам наверное тоже в теме был)
ответить

Директор клуба Валера Сокольских

вчера, 19:26
был замечен в двух букмекерских конторах, делая ставки на поражение своей команды с разницей в 5 и более мячей. Зашло!
ответить

цирк

вчера, 19:17
бездари
ответить

777

вчера, 18:52
Верим в Валеру Сокольских!!! Тотал больше прошёл!
ответить

Еще в рубрике

В первом матче РФПЛ за «Зенит» Заболотный отметился желтой карточкой и выполнил роль почтальона
#Футбол #Антон Заболотный #"Зенит"
5
В первом матче РФПЛ за «Зенит» Заболотный отметился желтой карточкой и выполнил роль почтальона

вчера, 19:18

Спорт
ХК «Липецк» начал плей-офф с непростой домашней победы
3
ХК «Липецк» начал плей-офф с непростой домашней победы

вчера, 15:00

Спорт
Победу во Владивостоке «Липецку-Индезиту» принес 12-й (!) тай-брейк в сезоне
Победу во Владивостоке «Липецку-Индезиту» принес 12-й (!) тай-брейк в сезоне

вчера, 12:56

Спорт
Липецкий силач-ветеран выиграл соревнования, несмотря на… трещину в ребре
9
Липецкий силач-ветеран выиграл соревнования, несмотря на… трещину в ребре

28.02.2018 20:04

Спорт
Три наших футболиста получат звания мастеров спорта за выход в полуфинал Кубка России (ФОТО, ВИДЕО)
#Футбол #Кобзев #Гоцук
1
Три наших футболиста получат звания мастеров спорта за выход в полуфинал Кубка России (ФОТО, ВИДЕО)

28.02.2018 19:33

Спорт
Елецкий школьник победил «14-летнего великана» (ФОТО)
#Всестилевое каратэ
3
Елецкий школьник победил «14-летнего великана» (ФОТО)

28.02.2018 12:46

Спорт