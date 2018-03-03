Происшествия
36 минут назад
В елецкой школе жестоко избили девочку
Девушку ставили на колени и требовали извиниться.
В паблике "ДТП и ЧП Елец Онлайн"социальной сети "ВКонтакте" сегодня появилось видео избиения школьницы.
Драка произошла 23 февраля. Две девушки-подростка бьют третью руками и ногами, требуя извиниться и встать на колени. За избиением наблюдает несколько школьников, комментируя происходящее.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейским об этом конфликте известно. В ситуации разбирались не только сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, но и представители управления образования администрации Ельца. Процессуальное решение по факту избиения еще не принято.
Драка произошла 23 февраля. Две девушки-подростка бьют третью руками и ногами, требуя извиниться и встать на колени. За избиением наблюдает несколько школьников, комментируя происходящее.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейским об этом конфликте известно. В ситуации разбирались не только сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, но и представители управления образования администрации Ельца. Процессуальное решение по факту избиения еще не принято.
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