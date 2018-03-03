Происшествия

36 минут назад

В елецкой школе жестоко избили девочку

12 1021
#избиение
1
В елецкой школе жестоко избили девочку

Девушку ставили на колени и требовали извиниться.

В паблике "ДТП и ЧП Елец Онлайн"социальной сети "ВКонтакте" сегодня появилось видео избиения школьницы.

Драка произошла 23 февраля. Две девушки-подростка бьют третью руками и ногами, требуя извиниться и встать на колени. За избиением наблюдает несколько школьников, комментируя происходящее.  

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейским об этом конфликте известно. В ситуации разбирались не только сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, но и представители управления образования администрации Ельца. Процессуальное решение по факту избиения еще не принято.


12 1021
#избиение
1

Комментарии (13)

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Гость

14 секунд назад
Я не юрист , но обращение надо делать в органы опеки ...А то достали Этождети
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Наркота

5 минут назад
Прочветает менты крышуют все знает каждый УЧЕСКОВЫЙ
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Наркота

5 минут назад
Прочветает менты крышуют все знает каждый УЧЕСКОВЫЙ
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Гостю

7 минут назад
Лишают прав не органы опеки, а суд. Читайте законодательство.
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вОЧКО

7 минут назад
ТОЛЬКО. ОЧКО
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Наркота

8 минут назад
Прочветает менты крышуют все знает каждый УЧЕСКОВЫЙ
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ЕЕЕ

9 минут назад
за своего ребёнка голов оторвала бы.уродки.как воспитывают родители.а родителей в колонию,пусть их на колени поставят.
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Гость

9 минут назад
щас отец возьмет ружье и мочканет "обидчиков" и будет прав
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ВОТ. ВАМ ЭЛКТРОНАЯ СИГАРЕТА

10 минут назад
ЭТО СПАЙС Малодеж дебильная МАМА иПАПА Им все позволяют они уних ангелы
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Гость

10 минут назад
природа человека ? Ну давай друг друга поубиваем тогда ..хрена мелочиться !
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