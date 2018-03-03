ХК «Липецк» начал плей-офф с непростой домашней победы

Наши парни вели - 3:0, но под занавес матча пропустили две шайбы и в концовке буквально "ложились костьми".

Липецкие хоккеисты сделали шаг к выходу в следующий раунд первого в истории клуба плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). Только что в «Звездном» завершилась первая игра четвертьфинального противостояния с «Россошью» (Воронежская область), в которой наши парни оказались сильнее – 3:2.

Занявший третье место по итогам регулярного чемпионата «Липецк» считается явным фаворитом в противостоянии с коллективом, занявшим 6-е место. И сегодня липчане сумели это доказать, даже несмотря на то, что главный тренер «Россоши» Сергей Карый в свое время долго работал в Липецке (в том числе в штабе Виктора Семыкина славных времен 11-го места в суперлиге 1998/99, прим.) и, следовательно, знает многие секреты хозяев льда.

Первые 10 минут обе команды потратили на разведку и привыкание к специфическому формату игр на выбывание. Когда же выяснилось, что чисто с технической стороны, эти матчи мало чем отличаются от обычных – тот же лед, та же неуступчивость соперников, разве что зрителей на трибунах чуть больше, то хоккеисты обеих команд взялись за дело. Первый раз по-настоящему вратарю пришлось вступить в дело лишь на 11-й минуте. Форвард «Россоши» Дмитрий Кормилов резко набросил шайбу на наш «пятачок», и голкиперу Илье Донченко пришлось ловушкой доставать шайбу во избежание больших неприятностей.

Ответ «Липецка» не заставил долго себя ждать и, самое главное, он был результативным. Активное третье звено липчан соорудило гол на 13-й минуте: отличился Александр Стрелковских с передач Глеба Ромащенко и Александра Арзамацева.

Не успела «Россошь» придти в себя, как свое веское слово сказали лидеры в споре бомбардиров Западной конференции: Андрей Мещеряков вместе с Ильей Шуркаловым закрутили комбинацию, а точку поставил Павел Скуматов. Арбитр, правда, засомневался и поехал смотреть видеопросмотр, но после «киносеанса» уверенно показал на центр площадки – 2:0.

Впрочем, и «Липецк» - вовсе не та команда (если таковые вообще существуют в молодежной лиге), чтобы получив преимущество в два гола, довести матч до победы без всякой нервотрепки. «Сами себе создадим проблемы, сами будем их решать» - словно с таким девизом наши парни в концовке первого и начале второго периодов заработали три (!) удаления подряд. Однако «Россошь» подарком не воспользовалась.

Когда же составы уравнялись, на 34-й минуте Скуматов умчался к чужим воротам и оформил «дубль» - 3:0.

«Россошь» пыталась переломить ход игры, на 54-й минуте ей все же удалось "пробить" Донченко после броска своего самого активного игрока Дмитрий Кормилова. Концовка, как и подобает, прошла в зрелищной и напряженной борьбе. За полторы минуты до сирены гости отквитали еще один гол - отличился Владислав Трясоруков. Гости пошли "ва-банк. заменили вратаря шестым полевым игроком. Но у «Липецк» все выдержал и отстоял победу.

Завтра в «Звездном» пройдет второй матч плей-офф, начало в 13.00, после чего серия переедет в Россошь. В завтрашней игре нашей команде как никогда будет нужна поддержка родных зрителей.