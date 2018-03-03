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Актер Домогаров написал заявление об уходе из Театра имени Моссовета‍

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#Домогаров #увольнение #театр #актер
Актер Домогаров написал заявление об уходе из Театра имени Моссовета‍

Актер Александр Домогаров объявил, что намерен покинуть Театр имени Моссовета. Причиной он называет то, что его сняли со всех спектаклей. Актер заявил на своей странице в Facebook, что еще 9 января написал заявление об увольнении.

В театре имени Моссовета знают о скандальном посте актера Александра Домогарова в Facebook, в котором он говорит о претензиях к коллегам и руководству. Руководитель пресс-службы театра Татьяна Горина, однако, не подтвердила изложенное народным артистом, - передает RT.

«Чем это вызвано - не знаю, не видела, не слышала. И никто в театре тоже не обсуждал по крайней мере», - приводит ее слова «Пятый канал». В пресс-службе предположили, что актер встал не с той ноги.

Из написанного Домогаровым можно заключить, что его сняли со спектаклей. Горина утверждает, что ни откуда актера не снимали и что у него впереди гастроли.

Ранее в Facebook появился пост Домогарова, который позже был удалён, в котором сообщалось, что он написал заявление об увольнении из театра Моссовета.

«Было написано заявление. Написано 9 января. Пока оно не подписано, но будет подписано даже чисто юридически. Все мои договорённости с театром с моей стороны будут выполнены», — говорилось в сообщении.

В новом посте актёр заявил, что отказывается что-либо комментировать.
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#Домогаров #увольнение #театр #актер

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