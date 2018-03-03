сегодня, 13:31
В Киеве в ходе беспорядков пострадали 10 человек
Украинская полиция задержала более ста человек за беспорядки у Верховной рады. Ранее сообщалось о 50 задержанных. Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе правоохранителям.
В Киеве произошли столкновения между протестующими и правоохранителями у стен Верховной рады. Полицейские провели рейд в палаточном городке демонстрантов, в результате десять человек получили ранения и более 100 были задержаны. В ходе операции силовики изъяли несколько бутылок с зажигательной смесью, заточенные палки и «предметы, похожие на гранаты».
На сайте Национальной полиции Украины сообщается о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия «относительно работников правоохранительного органа» (статья 345 УК Украины).
«Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин»,— добавили в нацполиции.
У Верховной рады находится палаточный городок сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее сообщалось о задержании 50 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон. Начальник полиции Киева рассказал, что протестующие оказали сопротивление и начали жечь шины, когда правоохранители пришли в палаточный городок для проведения следственных действий по ряду уголовных дел. Речь идет об уголовных производствах по факту событий 27 февраля под парламентом, когда были травмированы 14 полицейских, а также по факту акций 2017 года.