Общество
сегодня, 12:54
Спасатели предупреждают о сильном ветре
Скорость порывов ветра может достигнуть 18 м/с.
Сегодня и завтра в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачно, ночью сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости при осадках менее 500 м. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с.
Спасатели Главного управления МЧС по Липецкой области напоминают о необходимости соблюдать осторожность при сильном ветре.
Спасатели Главного управления МЧС по Липецкой области напоминают о необходимости соблюдать осторожность при сильном ветре.
Горожанин
Вован
Ч.
Лучше бы тротуары почистили..
франк
ну да!
Ч.
Ч Бабаю .
Ч Бабаю .
бабай