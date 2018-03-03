Общество

сегодня, 12:54

Спасатели предупреждают о сильном ветре

10 1322
#ветер
1
Спасатели предупреждают о сильном ветре

Скорость порывов ветра может достигнуть 18 м/с.

Сегодня и завтра в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачно, ночью сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости при осадках менее 500 м. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с. 

Спасатели Главного управления МЧС по Липецкой области напоминают о необходимости соблюдать осторожность при сильном ветре.


10 1322
#ветер
1

Комментарии (10)

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Горожанин

1 минуту назад
Ч., ты придурок ?
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Вован

49 минут назад
Ура сенсация зимой. Выпал снег
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Ч.

51 минуту назад
Ах ,как хочется обильного снежку , пурги , вьюги ,метели ,завывания ветра .Хочется сказки из детства , в котором всё это было .
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Лучше бы тротуары почистили..

сегодня, 15:00
Тротуары бы почистили, в этом году вообще..
ответить

франк

сегодня, 14:55
После завтра!
ответить

ну да!

сегодня, 14:45
новость как про аномальные морозы!
ответить

Ч.

сегодня, 14:20
С таким "якорем " бабку порывы ветра до 18 м/с не унесут .Пусть МЧС не беспокоятся .
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Ч Бабаю .

сегодня, 13:35
На рыбалку нуна , а может мона .
ответить

Ч Бабаю .

сегодня, 13:35
На рыбалку нуна , может мона .
ответить

бабай

сегодня, 13:31
Ну все теперь - кирдык бабайка настает.Вопрос к мерии- до выборов очистят? А на рыбалку мона?
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