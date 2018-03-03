Спасатели предупреждают о сильном ветре

Скорость порывов ветра может достигнуть 18 м/с.

Сегодня и завтра в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачно, ночью сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости при осадках менее 500 м. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с.



Спасатели Главного управления МЧС по Липецкой области напоминают о необходимости соблюдать осторожность при сильном ветре.





