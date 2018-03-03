Культура
сегодня, 10:51
В Липецке вспомнят эпоху патефонных пластинок
Перед 8 марта в Липецке пройдёт несколько интересных культурных мероприятий.
6 марта в большом зале Липецкого областного краеведческого музея состоится литературно-музыкальное мероприятие «Три вальса Клавдии Шульженко».
Как сообщает музей, в этот день гости мероприятия услышат рассказ об интересных эпизодах творческой биографии Клавдии Ивановны Шульженко, народной артистки СССР, известной эстрадной исполнительницы прошлого века.
Эпоха патефонных пластинок прошлого века – по-своему великий период, подаривший нам много прекрасных песен и исполнителей. Мелодии песен пятидесятых и шестидесятых годов заставят старшее поколение вспомнить свою молодость, а молодое поколение узнает какие песни слушали бабушки и дедушки, мамы и папы.
Прозвучат фонограммы из музейного фонда грамзаписи с использованием механико-акустических аппаратов для воспроизведения звука. Звуковоспроизводящие устройства технически несовершенны. Однако они являются предметами эпохи, с их помощью можно ощутить особую атмосферу тех лет.
Напомним, что 6 марта новая выставка откроется в областном выставочном зале. Как сообщает выставочный зал, стало доброй традицией в канун Международного женского дня 8 Марта проводить выставку, на которой будут представлены свыше 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные женщинами - художниками.
Привычки, склонности, потребности, жизненные ценности, взгляды, мировосприятие через призму логики и разума или чувств и эмоций – все это находит отражение и в жизни, и в творчестве женщины.
Липецкий край всегда славился талантливыми женщинами. И сегодня многие из них преуспели на поприще изобразительного искусства. Это живописцы Лидия Скаргина, Ольга Буева, Валерия Моделина, аквалерист Нина Быкова, графики Татьяна Бербаш, Людмила Лешкович, Екатерина Григорьева, мастера декоративно-прикладного искусства Мария Синева, Елена Смолеевская, Светлана Пастухова и многие другие.
В выставке принимают участие художники давно хорошо знакомые, впервые участвующие, имеющие профессиональное образование и самодеятельные художники. Работы их уникальны в своей условной простоте и многогранности, узнаваемы глубиной психологизма и эмоциональностью, радующие цветовой палитрой, новизной и современными идеями.
Выставка продлится до 25 марта.
Фото http://museum48.ru
Как сообщает музей, в этот день гости мероприятия услышат рассказ об интересных эпизодах творческой биографии Клавдии Ивановны Шульженко, народной артистки СССР, известной эстрадной исполнительницы прошлого века.
Эпоха патефонных пластинок прошлого века – по-своему великий период, подаривший нам много прекрасных песен и исполнителей. Мелодии песен пятидесятых и шестидесятых годов заставят старшее поколение вспомнить свою молодость, а молодое поколение узнает какие песни слушали бабушки и дедушки, мамы и папы.
Прозвучат фонограммы из музейного фонда грамзаписи с использованием механико-акустических аппаратов для воспроизведения звука. Звуковоспроизводящие устройства технически несовершенны. Однако они являются предметами эпохи, с их помощью можно ощутить особую атмосферу тех лет.
Напомним, что 6 марта новая выставка откроется в областном выставочном зале. Как сообщает выставочный зал, стало доброй традицией в канун Международного женского дня 8 Марта проводить выставку, на которой будут представлены свыше 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные женщинами - художниками.
Привычки, склонности, потребности, жизненные ценности, взгляды, мировосприятие через призму логики и разума или чувств и эмоций – все это находит отражение и в жизни, и в творчестве женщины.
Липецкий край всегда славился талантливыми женщинами. И сегодня многие из них преуспели на поприще изобразительного искусства. Это живописцы Лидия Скаргина, Ольга Буева, Валерия Моделина, аквалерист Нина Быкова, графики Татьяна Бербаш, Людмила Лешкович, Екатерина Григорьева, мастера декоративно-прикладного искусства Мария Синева, Елена Смолеевская, Светлана Пастухова и многие другие.
В выставке принимают участие художники давно хорошо знакомые, впервые участвующие, имеющие профессиональное образование и самодеятельные художники. Работы их уникальны в своей условной простоте и многогранности, узнаваемы глубиной психологизма и эмоциональностью, радующие цветовой палитрой, новизной и современными идеями.
Выставка продлится до 25 марта.
Фото http://museum48.ru
Духонин .
франк
электорат
Духонин .
Духонин .
франк
Ч
франк
Ч электорату.
вот именно!