Культура

сегодня, 10:51

В Липецке вспомнят эпоху патефонных пластинок

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#музей
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В Липецке вспомнят эпоху патефонных пластинок

Перед 8 марта в Липецке пройдёт несколько интересных культурных мероприятий.

6 марта в большом зале Липецкого областного краеведческого музея состоится литературно-музыкальное мероприятие «Три вальса Клавдии Шульженко».

Как сообщает музей, в этот день гости мероприятия услышат рассказ об интересных эпизодах творческой биографии Клавдии Ивановны Шульженко, народной артистки СССР, известной эстрадной исполнительницы прошлого века.

Эпоха патефонных пластинок прошлого века – по-своему великий период, подаривший нам много прекрасных песен и исполнителей. Мелодии песен пятидесятых и шестидесятых годов заставят старшее поколение вспомнить свою молодость, а молодое поколение узнает какие песни слушали бабушки и дедушки, мамы и папы.

Прозвучат фонограммы из музейного фонда грамзаписи с использованием механико-акустических аппаратов для воспроизведения звука. Звуковоспроизводящие устройства технически несовершенны. Однако они являются предметами эпохи, с их помощью можно ощутить особую атмосферу тех лет.

Напомним, что 6 марта новая выставка откроется в областном выставочном зале. Как сообщает выставочный зал, стало доброй традицией в канун Международного женского дня 8 Марта проводить выставку, на которой будут представлены свыше 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные женщинами - художниками.

Привычки, склонности, потребности, жизненные ценности, взгляды, мировосприятие через призму логики и разума или чувств и эмоций – все это находит отражение и в жизни, и в творчестве женщины.

Липецкий край всегда славился талантливыми женщинами. И сегодня многие из них преуспели на поприще изобразительного искусства. Это живописцы Лидия Скаргина, Ольга Буева, Валерия Моделина, аквалерист Нина Быкова, графики Татьяна Бербаш, Людмила Лешкович, Екатерина Григорьева, мастера декоративно-прикладного искусства Мария Синева, Елена Смолеевская, Светлана Пастухова и многие другие.

В выставке принимают участие художники давно хорошо знакомые, впервые участвующие, имеющие профессиональное образование и самодеятельные художники. Работы их уникальны в своей условной простоте и многогранности, узнаваемы глубиной психологизма и эмоциональностью, радующие цветовой палитрой, новизной и современными идеями.

Выставка продлится до 25 марта.

Фото http://museum48.ru
13 866
#музей
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Комментарии (13)

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Духонин .

46 минут назад
Франк . Электорат .Я конечно опускаюсь в некотором случае до наивности ,но , "богоизбранные" мёртвой хваткой держат власть .Кто-то должен же её ослабить .Остальное сами додумаете .
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франк

55 минут назад
Мне кажется, чтобы Бабурин просто проехал по всем городам России и поговорил с жителями! Собирал бы тысячи людей! Спустя то время пока ездил по городам, все его знали и проголосовали за него!!!
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электорат

56 минут назад
Духонин ., Система....,уйдут десятилетия и поколения,чтоб все поменять.Ты думаешь,выберем Бабурина,утром проснемся и сразу в другой стране???????????????
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Духонин .

сегодня, 15:13
Франку . Меня наняла вопиющая несправедливость . Бабурина С. всю жизнь видел только по телевизору и по рассказам подруги жены ,которая училась в университете и ходила на его лекции . Вот и весь " поднаём ". Не воспринимайте это упрёком .
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Духонин .

сегодня, 15:07
Франку ! Бабурин С. во всяком случае подаёт сигнал о справедливости и честности , а нынешняя власть за свою бытность попрала это понятие . Разврат "алигархов " зашкаливает на фоне прозябания трудового человека . Когда они в день получают миллионы , трудяга несколько сотен рублей ,то я ищу того человека ,который этот порочный круг попытается разорвать .
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франк

сегодня, 15:00
Кто то позволил себе нанять в доверенные лица актеров и певцов, а Бабурин смог нанять только Духонина)
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Ч

сегодня, 14:58
Адресую ! Я вижу наш народ без "богоизбранных" и ни туда , и ни сюда .
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франк

сегодня, 14:50
Духонин ., : Ваш Бабурин похож на отчима Гарри Поттера)
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Ч электорату.

сегодня, 14:50
Тогда прямиком за " богоизбранных " .
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вот именно!

сегодня, 14:42
лучше за жирика!
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