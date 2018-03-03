В Липецке выросло число случаев бешенства животных

В городе стартует месячник по профилактике бешенства среди домашних животных.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, эпизоотическая ситуация по бешенству в этом году осложнилась. По данным городской станции по борьбе с болезнями животных, с начала 2018-го зарегистрировано семь случаев этого опасного заболевания – вирус обнаружили у лисицы, одной бродячей и трёх домашних собак, двух кошек. Для сравнения, за весь 2017 год инфекцию лабораторно подтвердили в пяти случаях.

Основными источниками вируса, как и прежде, являются лисы, численность которых растёт. В последнее время их всё чаще стали замечать в границах областного центра. Увеличивается риск заражения бродячих и домашних животных, что влечёт угрозу здоровью и жизни горожан.

Об обеспечении эпизоотического благополучия заботятся специализированные службы. За два месяца 2018-го по заказу управления главного смотрителя города подрядной организацией отловлено 986 бродячих животных – почти на треть больше чем за аналогичный период прошлого года. Ветеринары в 2017-м привили порядка 30 тысяч собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота. Эту работу в Липецке будут продолжать. С 3 марта стартует месячник по профилактике бешенства среди домашних животных.

- На территории города начнут работать 45 основных и 10 дополнительных прививочных пунктов (с их перечнем и графиком работы можно ознакомиться здесь ). На протяжении двух месяцев каждые выходные наши сотрудники будут бесплатно вакцинировать домашних животных, - рассказал главный ветеринарный врач Липецка Владимир Завьялов.

Затем организуют подворовые и поквартирные обходы. Липчанам напомнят, что бешенство – крайне опасное неизлечимое заболевание, имеющее всегда один – летальный исход. Чтобы защититься от него, нужно ограничить контакты с бродячими и дикими животными, а также ежегодно прививать своего питомца. Сделать это в городских ветеринарных клиниках можно бесплатно – вакцину в достаточном количестве поставляют за счёт средств областного и федерального бюджетов.

Впрочем, лишь усилий профильных служб не достаточно. Чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо решить целый ряд проблемных вопросов. В частности, отработать систему регистрации животных, серьёзнее контролировать их продажу и передачу, а также внести ужесточающие коррективы в правила их содержания.