Общество

сегодня, 09:15

В Липецке выросло число случаев бешенства животных

9 1144
#бешенство
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В Липецке выросло число случаев бешенства животных

В городе стартует месячник по профилактике бешенства среди домашних животных.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, эпизоотическая ситуация по бешенству в этом году осложнилась. По данным городской станции по борьбе с болезнями животных, с начала 2018-го зарегистрировано семь случаев этого опасного заболевания – вирус обнаружили у лисицы, одной бродячей и трёх домашних собак, двух кошек. Для сравнения, за весь 2017 год инфекцию лабораторно подтвердили в пяти случаях.

Основными источниками вируса, как и прежде, являются лисы, численность которых растёт. В последнее время их всё чаще стали замечать в границах областного центра. Увеличивается риск заражения бродячих и домашних животных, что влечёт угрозу здоровью и жизни горожан.

Об обеспечении эпизоотического благополучия заботятся специализированные службы. За два месяца 2018-го по заказу управления главного смотрителя города подрядной организацией отловлено 986 бродячих животных – почти на треть больше чем за аналогичный период прошлого года. Ветеринары в 2017-м привили порядка 30 тысяч собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота. Эту работу в Липецке будут продолжать. С 3 марта стартует месячник по профилактике бешенства среди домашних животных.

- На территории города начнут работать 45 основных и 10 дополнительных прививочных пунктов (с их перечнем и графиком работы можно ознакомиться  здесь). На протяжении двух месяцев каждые выходные наши сотрудники будут бесплатно вакцинировать домашних животных, - рассказал главный ветеринарный врач Липецка Владимир Завьялов.

Затем организуют подворовые и поквартирные обходы. Липчанам напомнят, что бешенство – крайне опасное неизлечимое заболевание, имеющее всегда один – летальный  исход. Чтобы защититься от него, нужно ограничить контакты с бродячими и дикими животными, а также ежегодно прививать своего питомца. Сделать это в городских ветеринарных клиниках можно бесплатно – вакцину в достаточном количестве поставляют за счёт средств областного и федерального бюджетов.

Впрочем, лишь усилий профильных служб не достаточно. Чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо решить целый ряд проблемных вопросов. В частности, отработать систему регистрации животных, серьёзнее контролировать их продажу и передачу, а также внести ужесточающие коррективы в правила их содержания.

9 1144
#бешенство
2

Комментарии (9)

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Липчанка

сегодня, 15:20
В европе с этим порядок , там за животных в ответе хозяин , и все привиты , ухожены , У нас бардак , любишь животных прививай , ваша безопасность , первым можете быть покусаны вы !
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?

сегодня, 15:20
А кто будет заниматься бродячими собаками?!....Мой пёс и так каждый год прививается как положено.Зато возле дома сворами бегают бродячие псы.Сегодня утром,к примеру, в количестве 13! штук.(живу на Манеже).Такое впечатление,что весь Липецк борется с бешенством,и только в нашем районе его "разводят".
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охотник

сегодня, 14:34
у лисиц сейчас время гона! вот и бегают они везде в поисках партнёров и бешенство у них растёт очень быстро! свадьбы у них пройдут и бешенство пойдёт на спад! через пару месяцев эпидемия пройдёт!
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чиновники хотят

сегодня, 14:22
ввести налог на продажу и содержание животных, поэтому и хотят их регистрировать! совсем задушить нас хотят! при литовско-польском и татарском иго народ лучше жил! дань меньше была чем сейчас поборы! вакцинировать животных надо постоянно, а они сейчас при очаге заражения опомнились! и про бесплатные прививки пусть старой бабке рассказывают, всегда ветеринар подшабашивает, но берёт почеловечески около 20 рублей, а чиновники последние трусы снимут и не побрезгуют!
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 11:41
ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ГЛАЗУНОВ АНАТОЛИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ ОБЛАСТИ ОН ДОБРОВСКИЙ РАЙОН РАЗВАЛИЛ А ЭТО ДЛЯ НЕГО МЕЛОЧЬ
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живу я тут

сегодня, 11:12
пусть они ко мне придут. бешенство им за мед покажется
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цирк

сегодня, 10:32
вот что значит фальсификация выборов толи еще будет с этими нелегитимными чинушами
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гость

сегодня, 09:57
Брехня
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Это

сегодня, 09:24
Они от липчан заразились!
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