Вечером на улице Жуковского зарезали 45-летнего мужчину

Задержан сосед убитого.

2 марта около 23.00 в квартире дома №17 по улице Жуковского в Липецке было совершено убийство.



В квартире жили двое мужчин. Вчера во время застолья один из них ударил второго ножом в сердце. 45-летний липчанин умер на месте.



55-летнего подозреваемого в убийстве задержали по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.



Известно, что убитый и его сосед ранее были судимы.

