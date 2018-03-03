Происшествия
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Вечером на улице Жуковского зарезали 45-летнего мужчину
Задержан сосед убитого.
2 марта около 23.00 в квартире дома №17 по улице Жуковского в Липецке было совершено убийство.
В квартире жили двое мужчин. Вчера во время застолья один из них ударил второго ножом в сердце. 45-летний липчанин умер на месте.
55-летнего подозреваемого в убийстве задержали по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.
Известно, что убитый и его сосед ранее были судимы.
В квартире жили двое мужчин. Вчера во время застолья один из них ударил второго ножом в сердце. 45-летний липчанин умер на месте.
55-летнего подозреваемого в убийстве задержали по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.
Известно, что убитый и его сосед ранее были судимы.
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