Происшествия

сегодня, 09:06

Вечером на улице Жуковского зарезали 45-летнего мужчину

36 7071
#убийство
8
Вечером на улице Жуковского зарезали 45-летнего мужчину

Задержан сосед убитого.

2 марта около 23.00 в квартире дома №17 по улице Жуковского в Липецке было совершено убийство.

В квартире жили двое мужчин. Вчера во время застолья один из них ударил второго ножом в сердце. 45-летний липчанин умер на месте.

55-летнего подозреваемого в убийстве задержали по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.

Известно, что убитый и его сосед ранее были судимы. 
36 7071
#убийство
8

Комментарии (36)

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Гость

4 минуты назад
синь зло ...
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русский

15 минут назад
Самоуничтожаемся, а нам какие-то ультрасовременные ракеты пытаются демонстрировать. Врага и ножичком могём ликвидировать.
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ЗлойБот

27 минут назад
Антисоциальные элементы самоликвидируются. С одной стороны все таки люди, а с другой отрепье... никто добрым словом не помянет...
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Аля

42 минуты назад
В какой квартире (номер) произошло убийство?
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Аля

43 минуты назад
Как фамилию у Владимира(убийца)?
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Данил

сегодня, 15:24
я думаю ничего страшного—сразу двух отбросов изолируем
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Ч.

сегодня, 15:21
Лично я не против питейных заведений . Пить или не пить ,вопрос риторический. Я ,-употребляю в умеренном количестве . "Свинячего" состояния не достигал и детей в том же духе воспитал .Теперь об этом можно говорить ,т.к. им уже за 30 .
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Алла

сегодня, 14:23
Я не верю , что Вовка мог убить.Хороший, добрый парень.Может быть покрывает кого то?
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этих

сегодня, 13:44
учить бесполезно они живут по понятиям .жизнь копейка - судьба индейка какие книги ,им бутылка заменяет все .
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Запретить чай и кофе

сегодня, 12:36
Мужик, если садишься бухать с ранее судимым и при этом знаешь,что набуханный-не контролируешь себя-кто виноват?Кстати,в этом случае они явно синячили водку.А как быть с теми случаями,когда,например,трезвая баба мочит мужа сковородой за измену?Или при ДТП оба достают биты всякие,при этом оставаясь трезвыми?Хорош уже херь писать,алкоголь способствует,но главным критерием остаётся личная тупость,глупость и безграмотность.Завтра напишут,что один дятел из-за межи между огородами (скоро весна как раз) расшмонал башню,и что будет писать,что виноват утренний кофе-чай??А если выяснится,что при этом он ещё и бутер с маслом жрал,то что?Запретим сливочное масло?Вместо бухача прочти книгу,схожи на каток с киндером,сьезди с семьёй на лыжонках покататься,пока снег не растаял...А вам все запретить и закрыть.В турции-и то вам дуракам спиртное предлагают,а если ты идиот-не пей совсем!!!Я не лично про тебя,а в принципе.
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