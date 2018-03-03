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Во Владимирской области‍ четверо детей погибли при пожаре

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#Пожар #гибель детей #Владимир
Во Владимирской области‍ четверо детей погибли при пожаре

Предположительно четверо детей погибли при пожаре во Владимирской области. Еще двум взрослым и одному ребенку удалось спастись.

Двое взрослых и ребенок спаслись при пожаре во Владимирской области, который произошел в ночь на субботу, еще четверо детей, предположительно, погибли, - сообщила РИА-Новости представитель УМВД.

Согласно информации ГУ МЧС по региону, в 00.43 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Возрождения в Струнино.

"В результате возгорания дома спастись удалось двоим взрослым – это мужчина 1995 года рождения и женщина 1991 года рождения, а также девочка 2010 года рождения", — сказала собеседница.

"Предварительно, в доме погибли в результате пожара четверо детей. В данный момент проводится проверка", — добавила она.

Представитель ведомства уточнила, что в настоящее время на месте пожара происходит разбор конструкций. Тела детей еще не найдены.

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#Пожар #гибель детей #Владимир

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