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Во Владимирской области четверо детей погибли при пожаре
Предположительно четверо детей погибли при пожаре во Владимирской области. Еще двум взрослым и одному ребенку удалось спастись.
Согласно информации ГУ МЧС по региону, в 00.43 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Возрождения в Струнино.
"В результате возгорания дома спастись удалось двоим взрослым – это мужчина 1995 года рождения и женщина 1991 года рождения, а также девочка 2010 года рождения", — сказала собеседница.
"Предварительно, в доме погибли в результате пожара четверо детей. В данный момент проводится проверка", — добавила она.
Представитель ведомства уточнила, что в настоящее время на месте пожара происходит разбор конструкций. Тела детей еще не найдены.