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Американский математик рассчитал примерные сроки начала третьей мировой войны

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#Третья мировая война
Американский математик рассчитал примерные сроки начала третьей мировой войны

Математик из Колорадского университета в Боулдере, США, Аарон Клаузет проанализировал открытые исторические данные о вооруженных столкновениях и вычислил предельные сроки начала третьей мировой войны. Работа ученого опубликована в журнале Science Advances.

Благодаря разработанной компьютерной программе учёный выяснил, что крупный вооружённый конфликт может произойти примерно до 2150 года, - пишет Life.

Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет провёл анализ открытых данных о вооружённых столкновениях между государствами начиная с XIX века. На основе этого он назвал предельные сроки начала третьей мировой войны. Об этом пишет журнал Science Advances.

По мнению американского учёного, периоды перемирия и фазы конфликтов в истории имеют очерёдность.

Он рассказал, что в своём исследовании рассматривал исторический отрезок с 1823 по 2003 год. За это время, по подсчётам математика, всего было 95 крупных конфликтов между странами мира. При этом Клаузет подчеркнул, что за период с 1940 по 2003 год случилось только пять из них.

Благодаря специально разработанной компьютерной программе, подсчитавшей все временные отрезки вооружённых противостояний и паузы между ними, учёный пришёл к выводу: крупный конфликт может произойти примерно до 2150 года. Если же его прогноз окажется ошибочным, значит, по мнению исследователя, человечество достигло "нового мышления" и способно решать проблемы мирными путями.
2 469
#Третья мировая война

Комментарии (2)

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WAX

сегодня, 11:56
Математика точноя наука а тут все вокруг да около.
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франк

сегодня, 11:40
2150 люди станут умнее) долго ждать!
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