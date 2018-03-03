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США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО‍

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#США #Россия #ракеты #граница
США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО‍

США планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у российских границ.

США планируют развернуть около 400 ракет системы ПРО. Об этом заявил в пятницу замминистра обороны РФ Александр Фомин в эфире "России 24".

Он отметил, что идет большая работа со стороны Соединенных Штатов по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг территории России. В частности, подчеркнул генерал, противоракеты уже развернуты на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развертывание в Польше, в дальнейшем будут развернуты американские системы ПРО в Японии и Корее.

"В общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России", - сказал он.

Фомин добавил, что российская сторона "приглашала к политическому диалогу [США] все эти годы, но предложения были проигнорированы", - передает ТАСС.

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#США #Россия #ракеты #граница

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