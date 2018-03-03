«Газпром» объявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом»‍

"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с украинским "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер. Он против того, чтобы "за наш счет решались экономические проблемы Украины".





По его словам, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон". В подобной ситуации российская компания не намерена "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул Миллер.



"Продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал председатель правления корпорации, добавив, что российская сторона начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже немедленно.



В украинской компании решение "Газпрома" считают политическим заявлением. Об этом в эфире телеканала Zik заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



По его словам, контракты не предусматривают возможность разрыва в одностороннем порядке, процедура подразумевает обращение к украинской компании в срок 30 или 45 дней, и лишь в случае отказа "Нафтогаза" российская сторона сможет обратиться в арбитраж.



Кроме того, Витренко сослался на опыт рассмотрения дел Стокгольмским арбитражем, напомнив, что этот процесс может затянуться на несколько лет, а за это время успеет истечь срок действия этих соглашений, - передает



"Поэтому, кроме как политическое заявление, сложно воспринимать то, что делает "Газпром", — отметил он.



Тем не менее, Витренко отметил, что выплаты за транзит российского газа имеют важное значение для Киева. Так, по его словам, в случае строительства газопровода "Северный поток — 2" Украина лишится двух-трех процентов ВВП.



"Это очень высокая будет для нас цена, потому что наша экономика растет примерно на те же 2%. То есть не будет никакого экономического роста <…> Если у нас ещё и транзита не будет, тогда мы просто будем идти в никуда", — подчеркнул он.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.



В ближайшее время НАК "Нафтогаз Украины" направит "Газпрому" письмо с предложением о пересмотре тарифа на транзит газа, а после этого обратиться в Стокгольмский арбитраж, рассказал Витренко.



По словам представителя украинской компании, "Нафтогаз" добивался пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года в рамках предыдущего разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Тогда суд не удовлетворил требования украинской стороны, посчитав, что это письмо не отвечало формальным требованиям, рассказал он.



"Над чем сейчас работает "Нафтогаз" — над новым письмом, которое уже будет отвечать всем формальностям", — заявил Витренко. Если же "Газпром" не пойдет на пересмотр тарифа, украинская компания может вновь обратиться в арбитраж, добавил он.



СМИ стало известно, что "Нафтогаз" намеревался закупить газ у "Газпрома" по цене около 254 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщило информационное агентство "Украинские новости".



По данным источника агентства, украинская компания планировала закупить примерно 500 миллионов кубометров газа, из расчета до 18 миллиона кубометров в день. "Нафтогаз" также осуществил предоплату в размере около 127 миллионов долларов.



В четверг "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, но вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту.

В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. Руководство российской стороны заявило, что не согласно с подобным вердиктом.



"Газпром" принял решение разорвать контракты на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом". Об этом в пятницу заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.По его словам, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон". В подобной ситуации российская компания не намерена "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул Миллер."Продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал председатель правления корпорации, добавив, что российская сторона начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже немедленно.В украинской компании решение "Газпрома" считают политическим заявлением. Об этом в эфире телеканала Zik заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.По его словам, контракты не предусматривают возможность разрыва в одностороннем порядке, процедура подразумевает обращение к украинской компании в срок 30 или 45 дней, и лишь в случае отказа "Нафтогаза" российская сторона сможет обратиться в арбитраж.Кроме того, Витренко сослался на опыт рассмотрения дел Стокгольмским арбитражем, напомнив, что этот процесс может затянуться на несколько лет, а за это время успеет истечь срок действия этих соглашений, - передает РИА-Новости "Поэтому, кроме как политическое заявление, сложно воспринимать то, что делает "Газпром", — отметил он.Тем не менее, Витренко отметил, что выплаты за транзит российского газа имеют важное значение для Киева. Так, по его словам, в случае строительства газопровода "Северный поток — 2" Украина лишится двух-трех процентов ВВП."Это очень высокая будет для нас цена, потому что наша экономика растет примерно на те же 2%. То есть не будет никакого экономического роста <…> Если у нас ещё и транзита не будет, тогда мы просто будем идти в никуда", — подчеркнул он.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.В ближайшее время НАК "Нафтогаз Украины" направит "Газпрому" письмо с предложением о пересмотре тарифа на транзит газа, а после этого обратиться в Стокгольмский арбитраж, рассказал Витренко.По словам представителя украинской компании, "Нафтогаз" добивался пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года в рамках предыдущего разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Тогда суд не удовлетворил требования украинской стороны, посчитав, что это письмо не отвечало формальным требованиям, рассказал он."Над чем сейчас работает "Нафтогаз" — над новым письмом, которое уже будет отвечать всем формальностям", — заявил Витренко. Если же "Газпром" не пойдет на пересмотр тарифа, украинская компания может вновь обратиться в арбитраж, добавил он.СМИ стало известно, что "Нафтогаз" намеревался закупить газ у "Газпрома" по цене около 254 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщило информационное агентство "Украинские новости".По данным источника агентства, украинская компания планировала закупить примерно 500 миллионов кубометров газа, из расчета до 18 миллиона кубометров в день. "Нафтогаз" также осуществил предоплату в размере около 127 миллионов долларов.В четверг "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, но вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту.В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. Руководство российской стороны заявило, что не согласно с подобным вердиктом.