В Грязинском районе - наиболее заметный рост ДТП по вине пьяных лихачей

Число погибших по этой причине в районе возросло в 2 раза.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в прошлом году лихачами в состоянии алкогольного опьянения совершено 157 дорожно-транспортных происшествий, в которых 65 человек погибли и 208 - получили ранения.



Наиболее значительный скачок таких ДТП в прошедшем году отмечен на территории Грязинского района Липецкой области (с 12 до 23), в результате которых число погибших возросло в 2 раза и составило 10 человек, а ещё 29 - получили ранения.



На всероссийском совещании, посвященном итогам и перспективам реализации федерального проекта «Автотрезвость» отмечена Липецкая область.



При этом в рамках областного проекта «Молодежь за автотрезвость» было проведено свыше 50 мастер-классов для студентов, школьников, кандидатов в водители и нарушителей ПДД с использованием специальных очков «Фатальное зрение». В различных широкомасштабных мероприятиях приняли участие более трех тысяч молодых волонтеров. Аудитория социальной рекламы по данной тематике составила более 500 000 зрителей.