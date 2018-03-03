Происшествия

вчера, 16:58

В Грязинском районе - наиболее заметный рост ДТП по вине пьяных лихачей

29 3526
#ДТП #ПДД #алкоголь
2

Число погибших по этой причине в районе возросло в 2 раза.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в прошлом году лихачами в состоянии алкогольного опьянения совершено 157 дорожно-транспортных происшествий, в которых 65 человек погибли и 208 - получили ранения.

Наиболее значительный скачок таких ДТП в прошедшем году отмечен на территории Грязинского района Липецкой области (с 12 до 23), в результате которых число погибших возросло в 2 раза и составило 10 человек, а ещё 29 - получили ранения.

На всероссийском совещании, посвященном итогам и перспективам реализации федерального проекта «Автотрезвость» отмечена Липецкая область.

При этом в рамках областного проекта «Молодежь за автотрезвость» было проведено свыше 50 мастер-классов для студентов, школьников, кандидатов в водители и нарушителей ПДД с использованием специальных очков «Фатальное зрение». В различных широкомасштабных мероприятиях приняли участие более трех тысяч молодых волонтеров. Аудитория социальной рекламы по данной тематике составила более 500 000 зрителей.
29 3526
#ДТП #ПДД #алкоголь
2

Комментарии (29)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ярый антипиндос

8 минут назад
Блин... у меня процессор интел, что мне теперь на бк 0010 пересаживаться...
ответить

ярый антипиндос

11 минут назад
Эти прыщи пытаются поработить нас, на деньги которые на нас же зарабатывают. Предлагаю назвать нашу патриотическую акцию в противоположность лозунгу трампа, поможем америке загнуться.
ответить

ярый антипиндос

18 минут назад
Дорогие липчане и гости города. Предлагаю поставить пиндосовских шавок на место. Отказаться от всей продукции произведенной компаниями родом из пиндосии. Макдоналдс, Эпл и маками и айфонами, Шел, Кока-кола, Проктер энд гамбл и много других, включая американский автопром, а также продукты кинематографа. Потеряв российский рынок, они сами приползут к России на корячках. Есть много всего произведенного в России, Европе и Азии, не уступающего по характеристикам.
ответить

Kyle Wayne

сегодня, 03:11
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

паша

сегодня, 00:54
глупо и безответсвенно. ладно еще когда молодой кто-нить пьяный садится за руль - можно понять (в голове ветер) но когда мужики в возрасте садятся им прощения нет
ответить

WAX

вчера, 23:50
Ну ОПГ в каждом городке и поселении и это факт, это знают все, и власти это удобно.
ответить

Агнесса

вчера, 23:45
Да, ГАИ, сократили. Люди выполняют свою работу, представте на минуту, что их нет Сколько будет сломано судеб и жизней? Нужна в веофиксация в помощь человеку, а не наоборот
ответить

ЗлойБот

вчера, 22:33
У каждой пивнушки, каждый вечер можно наловить несколько десятков синих за рулем.
ответить

Гость

вчера, 22:08
Все очень просто, городишка небольшой гайцы своих не сильно трепят брат, сват, кум, зять или пили вместе кого тут тормозить , они восновном на трассе посутся, профилактики нет, к томуже в предверии сокращения пытаются заработать последнею копеечку, и все эти факты ложатся друг на друга, вот вам и результат
ответить

Алексей

вчера, 21:49
Блатной маленького города плюс коррупция вот и результат
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкую колонию пытались пронести пирог с запрещенной начинкой
#УФСИН
23
В Липецкую колонию пытались пронести пирог с запрещенной начинкой

вчера, 13:51

Происшествия
Драка в елецкой больнице началась из-за клизмы
#драка
87
Драка в елецкой больнице началась из-за клизмы

вчера, 13:24

Происшествия
В Липецке отправили в колонию-поселение... злостную алиментщицу
#алименты
37
В Липецке отправили в колонию-поселение... злостную алиментщицу

вчера, 11:42

Происшествия
В центре города закрыли наркопритон
#наркотики
22
В центре города закрыли наркопритон

вчера, 11:01

Происшествия
В Липецке нашли склад с 80 000 пачек сомнительных сигарет
#фальсификат
11
В Липецке нашли склад с 80 000 пачек сомнительных сигарет

вчера, 09:36

Происшествия
Двое липчан украли с товарного поезда 300 килограммов металолома
#кража
7
Двое липчан украли с товарного поезда 300 килограммов металолома

вчера, 09:33

Происшествия