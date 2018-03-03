У 7% липецких старшеклассников выявили патологию

Было осмотрено более 3400 мальчиков.

Как сообщает управление здравоохранения области, совсем скоро наша страна в полной мере ощутит последствия огромной демографической ямы 90-х годов. Количество женщин детородного возраста от 20 до 29 лет, на которых приходится 2/3 рождений детей, ориентировочно снизится почти в 2 раза. Даже сегодня в России средний коэффициент рождаемости заметно ниже необходимого для простого поддержания численности населения: 1,7 ребёнка на женщину, при необходимых - 2,1.



Именно поэтому Минздрав РФ уделяет повышенное внимание профилактике репродуктивного здоровья. Примером этого являются «Сертификаты молодоженов». Они выдаются людям, подающим заявление на регистрацию брака в ЗАГС. С данным сертификатом они могут пройти бесплатное обследование репродуктивной системы и заранее узнать, есть ли у них какие-либо факторы риска, способные привести к бесплодию или другим проблемам со здоровьем.



С 2016 года на территории Липецкой области проводится программа «Репродуктивное здоровье», направленная на сохранение репродуктивного здоровья мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. Так, для улучшения доступности и качества медицинской помощи по профилю «урология», а также для обеспечения преемственности в ведении пациентов на всех этапах, в рамках трёхуровневой системы здравоохранения области был открыт «Центр амбулаторной урологии». Он является базой для обследования по «Сертификатам новобрачных» и регулярно проводит «Дни мужского здоровья», где по предварительной записи принимаются все желающие мужчины города.



Еще одним видом профилактики репродуктивного здоровья в Липецкой области являются профилактические осмотры подростков 10-11 классов в школах Липецка, направленные на раннее выявление заболеваний, приводящих к бесплодию. По итогам 2016-2017 годов, было осмотрено более 3400 мальчиков, из них патология выявлена у 7%.