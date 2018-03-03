Здоровье

вчера, 16:46

У 7% липецких старшеклассников выявили патологию

18 3313
#демография #семья
4
У 7% липецких старшеклассников выявили патологию

Было осмотрено более 3400 мальчиков.

Как сообщает управление здравоохранения области, совсем скоро наша страна в полной мере ощутит последствия огромной демографической ямы 90-х годов. Количество женщин детородного возраста от 20 до 29 лет, на которых приходится 2/3 рождений детей, ориентировочно снизится почти в 2 раза. Даже сегодня в России средний коэффициент рождаемости заметно ниже необходимого для простого поддержания численности населения: 1,7 ребёнка на женщину, при необходимых - 2,1.

Именно поэтому Минздрав РФ уделяет повышенное внимание профилактике репродуктивного здоровья. Примером этого являются «Сертификаты молодоженов». Они выдаются людям, подающим заявление на регистрацию брака в ЗАГС. С данным сертификатом они могут пройти бесплатное обследование репродуктивной системы и заранее узнать, есть ли у них какие-либо факторы риска, способные привести к бесплодию или другим проблемам со здоровьем.

С 2016 года на территории Липецкой области проводится программа «Репродуктивное здоровье», направленная на сохранение репродуктивного здоровья мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. Так, для улучшения доступности и качества медицинской помощи по профилю «урология», а также для обеспечения преемственности в ведении пациентов на всех этапах, в рамках трёхуровневой системы здравоохранения области был открыт «Центр амбулаторной урологии». Он является базой для обследования по «Сертификатам новобрачных» и регулярно проводит «Дни мужского здоровья», где по предварительной записи принимаются все желающие мужчины города.

Еще одним видом профилактики репродуктивного здоровья в Липецкой области являются профилактические осмотры подростков 10-11 классов в школах Липецка, направленные на раннее выявление заболеваний, приводящих к бесплодию. По итогам 2016-2017 годов, было осмотрено более 3400 мальчиков, из них патология выявлена у 7%.
18 3313
#демография #семья
4

Комментарии (18)

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Kyle Wayne

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WAX

вчера, 23:58
Да хотят люди детей ,но вопрос на что их содержать, лечить ,обуть одеть и накормить нормальными продуктами ,зачем их рожать на органы богатым или для испытаний!
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поколение пепси

вчера, 23:03
зачем им дети . они в айфонах тамагочиков выращивают и морковку поливают.
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липцанин

вчера, 22:30
Вы тут лучше статистику дайте что каждая вторая аборт делает. Рожать не хотят бабы вот и все. все центры и клиники медицинские живут сейчас за счет одних абортов. И как потом такую женщину любить?! которая убила часть себя и самое беззащитное в мире создание ребенок внутри женщины...под сердцем находящийся....
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правда

вчера, 21:41
Рождаемости нет потому что уровень жизни такой низкий вырос высш получил работы нет жилья нет вот и думай нашей молодёжи рожать или??????
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хорошее не может длиться вечно

вчера, 21:01
Президент РФ Владимир Путин заявил, что главное историческое событие, которое ему хотелось бы изменить, это развал Советского Союза.В ходе медиафорума Общероссийского народного форума в Калининграде президенту задали блиц-вопросы, в том числе его спросили, какое событие, произошедшее в России, ему хотелось бы изменить. Не задумываясь, Путин сказал: «Развал Советского Союза».
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Ппотерянное поколение

вчера, 20:03
Эгэ контактов айфонов и всяких гаджетов. Печально
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Ольга

вчера, 20:03
С детства надо беречь здоровье детишек,и мальчиков,и девочек. Не кормить их чипсами и нагетсами,даже,если они их сильно хотят.ну и,конечно,вести здоровый образ жизни и все будет хорошо!
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Гость

вчера, 20:03
Где адрес этого центра? Телефон, часы приёма? Одна бестолковая информация!
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Не о чем писать

вчера, 19:21
горожанин, орфографию надо подучить и иметь детей - не гвозди забивать!
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