вчера, 17:44
Северо-западный ветер принесет в Липецкую область очередное небольшое похолодание
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта в Липецкой области переменная облачность, небольшой снег.
Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 10 градусов мороза.
В Липецке переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью -11 -13 градусов мороза, днем 6-8 мороза.
Tiesha Tomehak
Реал
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метеоролог
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