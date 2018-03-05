Погода в Липецке

вчера, 17:44

Северо-западный ветер принесет в Липецкую область очередное небольшое похолодание

5 2077
#похолодание
1
Северо-западный ветер принесет в Липецкую область очередное небольшое похолодание

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта в Липецкой области переменная облачность, небольшой снег. 

Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 10 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью -11 -13 градусов мороза, днем 6-8 мороза. 

5 2077
#похолодание
1

Комментарии (5)

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Tiesha Tomehak

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Реал

вчера, 22:12
После выборов нам запустят теплый циклон, а непогода уйдет в Европу и Америку. Не зря Росгидромет сообщил что весна начнется с 20 марта
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однако

вчера, 21:48
хочется уже тепла.когда же весна придёт,так хочется на солнышке позогарать.
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метеоролог

вчера, 21:06
Овечка , американцы слили инфу?
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Овечка

вчера, 18:18
Этой весной в Липецке ожидаются затяжные периоды аномального холода, которые сменятся столь же затяжными периодами аномального тепла. Это наложение аномалий обеспечит весне 2018 года среднее значение температур в пределах климатической нормы нашего города или на 2-3 градуса теплее обычного мы прогнозируем невероятный всплеск тепла во второй половине апреля до летних значений и на долгое время.
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