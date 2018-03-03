Здоровье

вчера, 16:35

У каждого восьмого осмотренного областными онкологами - подозрение на рак

28 2940
#рак #онкология
У каждого восьмого осмотренного областными онкологами - подозрение на рак

Стартовала акция "Онкодесант-2018".

В Липецкой области снова высадился «Онкодесант». Как сообщает управление здравоохранения, в предыдущие годы кцию приняли у себя 9 районов Липецкой области: Грязинский, Добровский, Долгоруковский, Добринский, Воловский, Лебедянский, Тербунский, Хлевенский и Усманский. Всего по итогам «Онкодесанта» в течение 2016-2017 годов участие приняли более 8 тыс. человек, из них более 3,5 тыс. человек прошло медицинское обследование.

В 2018 году профилактическая акция «Онкодесант» продолжит свое движение по региону и охватит еще девять районов Липецкой области.

Накануне акция стартовала в поликлинике №1 ГУЗ «Липецкая районная больница". В профилактической акции «Онкодесант» в Липецком районе приняли участие более 350 человек. В поликлинике № 1 Липецкой РБ областными онкологами было осмотрено более 160 человек, из них у 20 человек выявлено подозрение на рак. В информационно-образовательных программах приняли участие около 200 человек.

Следующая акция «Онкодесант» состоится в Задонском районе.
28 2940
#рак #онкология

Комментарии (28)

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Kyle Wayne

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сегодня, 00:14
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Епатий

сегодня, 00:08
Все знают от чего чума но источник устранять не хотят!
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Баба Яга

вчера, 23:56
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Был ТаМ. МиША ГуЛЕвсКиЙ

вчера, 20:19
Путин имиша гулевский медицына бесплатное Вгробу она будет бесплатно и. УЧЕБА путин
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иМОЛОтКи за ПиАР при ПуТИНЫ

вчера, 20:18
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вчера, 20:14
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Сомалийские пираты

вчера, 20:12
Даже мы-и то прекратили захват судов.А у нас махровый ислам и пустыня,ни воды,ни гумна,ни ложки.А у вашего вождя-ракеты...Глядишь-он скоро и нас присоединит ((((((((( Беда....
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