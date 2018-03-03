У каждого восьмого осмотренного областными онкологами - подозрение на рак

Стартовала акция "Онкодесант-2018".

В Липецкой области снова высадился «Онкодесант». Как сообщает управление здравоохранения, в предыдущие годы кцию приняли у себя 9 районов Липецкой области: Грязинский, Добровский, Долгоруковский, Добринский, Воловский, Лебедянский, Тербунский, Хлевенский и Усманский. Всего по итогам «Онкодесанта» в течение 2016-2017 годов участие приняли более 8 тыс. человек, из них более 3,5 тыс. человек прошло медицинское обследование.



В 2018 году профилактическая акция «Онкодесант» продолжит свое движение по региону и охватит еще девять районов Липецкой области.



Накануне акция стартовала в поликлинике №1 ГУЗ «Липецкая районная больница". В профилактической акции «Онкодесант» в Липецком районе приняли участие более 350 человек. В поликлинике № 1 Липецкой РБ областными онкологами было осмотрено более 160 человек, из них у 20 человек выявлено подозрение на рак. В информационно-образовательных программах приняли участие около 200 человек.



Следующая акция «Онкодесант» состоится в Задонском районе.