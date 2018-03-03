В Липецкой области сильный снег и до -6

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 марта в Липецкой области облачно, ночью сильный снег, днем также сильный, местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно, сильный снег, метель. Температура ночью -8 -10 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.