Погода в Липецке

сегодня, 14:31

В Липецкой области сильный снег и до -6

5 719
#снегопад
1
В Липецкой области сильный снег и до -6

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 марта в Липецкой области облачно, ночью сильный снег, днем также сильный, местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 

Ветер юго-западный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза. 

В Липецке облачно, сильный снег, метель. Температура ночью -8 -10 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.

5 719
#снегопад
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мимо Крокодил

3 минуты назад
Ч., Да будет тебе еще снежок, пурга и вьюга с завыванием ветра. Только наслаждайся всем этим букетом в летней одежде и на улице. Иначе, мне не понятно, почему вы жаждете некого события, чтобы его избежать.
ответить

Горожанин

4 минуты назад
Ч., тебе зима не надоела ? Езжай за Полярный круг и слушай там свои завывания, идиот !
ответить

Ч.

52 минуты назад
Ах ,как хочется обильного снежку , пурги , вьюги ,метели ,завывания ветра .Хочется сказки из детства , в котором всё это было .
ответить

СИНОПТИК

сегодня, 14:57
Усе брехня.
ответить

срочно!

сегодня, 14:47
я не могу жить в таких условиях! я побежал вешаться!
ответить

Еще в рубрике

Завтра в Липецке потеплеет и выпадет снег
#оттепель
3
Завтра в Липецке потеплеет и выпадет снег

вчера, 12:26

Погода в Липецке
Морозы в Липецкой области ослабевают
#мороз
Морозы в Липецкой области ослабевают

01.03.2018 16:58

Погода в Липецке
Последний день зимы в Липецкой области холоднее обычного на 9 градусов
#похолодание
7
Последний день зимы в Липецкой области холоднее обычного на 9 градусов

27.02.2018 16:40

Погода в Липецке
Аномальный холод продержится до начала весны
#похолодание
9
Аномальный холод продержится до начала весны

27.02.2018 11:53

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью до -27
2
В Липецкой области ночью до -27

26.02.2018 15:04

Погода в Липецке
В воскресенье в Липецкой области сохранятся сильные морозы
#мороз
16
В воскресенье в Липецкой области сохранятся сильные морозы

24.02.2018 15:35

Погода в Липецке