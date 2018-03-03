Общество

вчера, 16:12

Во всех липецких избирательных участках установят металлодетекторы

37 1027
#выборы
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Во всех липецких избирательных участках установят металлодетекторы

В администрации Липецка обсудили обеспечение антитеррористической безопасности в день выборов президента России.      

Как сообщает пресс-служба мэрии, 18 марта на территории города откроют двери 205 избирательных участков. Большинство из них - 140 - разместится в учреждениях образования. С понедельника 5 марта в них начнут устанавливать металлодетекторы, всего будет смонтировано 117 таких устройств. Они появятся в учреждениях здравоохранения, культуры, спорта, на базе которых также будут работать избирательные участки. Исключение составят закрытые территории, лечебные учреждения и другие пункты, где в их установке нет необходимости, либо она не предусмотрена законодательством.  

Все помещения, где 18 марта будет проходить голосование, оснащены системами вызова группы быстрого реагирования - «тревожная кнопка», пожаротушения и видеонаблюдения. Специалисты поддержали предложение первого заместителя главы администрации Дмитрия Аверова вывести изображение на систему «Безопасный город». По мнению собравшихся, это может значительно сократить время на принятие необходимых мер, направленных на спасение людей и ликвидацию последствий.  Дополнительный инструктаж проведен и с сотрудниками учреждений. В свою очередь, представители УМВД отметили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, оперативная группа прибудет на место в течение 10 минут.


37 1027
#выборы
2

Комментарии (37)

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Kyle Wayne

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В россии мозги- роскошь)))

вчера, 23:08
Пора уважать себя, не ходить на выборы, сплаченно, как один человек, только так выразить свое недовольствие нынешней правительстве, пора, и такой шанс раз в 5 лет, в конце концов пробуждайтесь, пусть будет стыдно, позорно, что свой народ насрать имеет на такие правители и на такую жалкую жизнь, обирают повсюду, недавая ни заработать ни жить спокойно и достойно в своей стране, сука так обидно народ....
ответить

В россии мозги- роскошь)))

вчера, 23:04
Пора уважать себя, не ходить на выборы, сплаченно, как один человек, только так выразить свое недовольствие нынешней правительстве, пора, и такой шанс раз в 5 лет, в конце концов пробуждайтесь, пусть будет стыдно, позорно, что свой народ насрать имеет на такие правители и на такую жалкую жизнь, обирают повсюду, недавая ни заработать ни жить спокойно и достойно в своей стране, сука так обидно народ....
ответить

самоперевыборы режима

вчера, 22:53
Wowa, без камер и металлодектекторов выбирали когда была демократия.
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выборы без выбора

вчера, 22:51
как сказал Марк Твен - если бы народ мог выбирать, его на выборы не пустили .
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(((

вчера, 21:00
Вот засра*цы то, людей из бюджетных организаций гонят насильно "волонтерами" наблюдателями!!! нагло нарушая права человека, это рф-режим уже, 1984-рф-режим.
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вот. вам подерка

вчера, 20:56
Кто они такие продажа бег Вангию.,США
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НЕ ЛОЖ А. НЕ. ВЫБОРЫ

вчера, 20:54
3 Марта в маскве канцерт подерку ПУТИНА а певцы Их дети где учаться англия Сша. Збежали за кардон учиться аРОССИЯ заподло газманов. Идругии делайте ВыВоДы
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Скажи балагану

вчера, 20:19
НЕТ!
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Wowa

вчера, 20:12
Я пребываю в непонятках, как в молодости голосовали, без камер, металлоискателей...
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