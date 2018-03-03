Во всех липецких избирательных участках установят металлодетекторы

В администрации Липецка обсудили обеспечение антитеррористической безопасности в день выборов президента России.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 18 марта на территории города откроют двери 205 избирательных участков. Большинство из них - 140 - разместится в учреждениях образования. С понедельника 5 марта в них начнут устанавливать металлодетекторы, всего будет смонтировано 117 таких устройств. Они появятся в учреждениях здравоохранения, культуры, спорта, на базе которых также будут работать избирательные участки. Исключение составят закрытые территории, лечебные учреждения и другие пункты, где в их установке нет необходимости, либо она не предусмотрена законодательством.

Все помещения, где 18 марта будет проходить голосование, оснащены системами вызова группы быстрого реагирования - «тревожная кнопка», пожаротушения и видеонаблюдения. Специалисты поддержали предложение первого заместителя главы администрации Дмитрия Аверова вывести изображение на систему «Безопасный город». По мнению собравшихся, это может значительно сократить время на принятие необходимых мер, направленных на спасение людей и ликвидацию последствий. Дополнительный инструктаж проведен и с сотрудниками учреждений. В свою очередь, представители УМВД отметили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, оперативная группа прибудет на место в течение 10 минут.



