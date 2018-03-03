Общество
вчера, 16:07
Дети-сироты получат бесплатные путёвки
9 916
Стартовал приём заявок.
Как сообщает Управление образования и науки Липецкой области, стартовал приём заявок на предоставление бесплатных путевок для отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных и опекунских семьях, в летний период 2018 года.
По вопросу приобретения путевок необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства. Контакты и адреса муниципальных органов опеки и попечительства можно посмотреть на Интернет-портале «Опека и попечительство в Липецкой области» (opeka48.ru или опека48.рф) в разделе «Обратная связь» или по ссылке: http://opeka48.ru/node/61
Многодетные и малообеспеченные семьи, имеющие право на получение бесплатной оздоровительной детской путевки, могут обратиться в том числе и в учреждение социальной защиты населения.
По вопросу приобретения путевок необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства. Контакты и адреса муниципальных органов опеки и попечительства можно посмотреть на Интернет-портале «Опека и попечительство в Липецкой области» (opeka48.ru или опека48.рф) в разделе «Обратная связь» или по ссылке: http://opeka48.ru/node/61
Многодетные и малообеспеченные семьи, имеющие право на получение бесплатной оздоровительной детской путевки, могут обратиться в том числе и в учреждение социальной защиты населения.
9 916
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