Общество

вчера, 16:07

Дети-сироты получат бесплатные путёвки

9 916
#образование #дети
Дети-сироты получат бесплатные путёвки

Стартовал приём заявок.

Как сообщает Управление образования и науки Липецкой области, стартовал приём заявок на предоставление бесплатных путевок для отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных и опекунских семьях, в летний период 2018 года.

По вопросу приобретения путевок необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства. Контакты и адреса муниципальных органов опеки и попечительства можно посмотреть на Интернет-портале «Опека и попечительство в Липецкой области» (opeka48.ru или опека48.рф) в разделе «Обратная связь» или по ссылке: http://opeka48.ru/node/61

Многодетные и малообеспеченные семьи, имеющие право на получение бесплатной оздоровительной детской путевки, могут обратиться в том числе и в учреждение социальной защиты населения.
9 916
#образование #дети

Комментарии (9)

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Kyle Wayne

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Житель

вчера, 20:43
А малоимущем не нужно?
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212

вчера, 20:39
Ребёнок намазан зелёнкой и фукорцином. Кожное заболевание или укусы насекомых.
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Ашот Васильевич

вчера, 19:14
Кто так измолотил мальчонку бегущего вторым?
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Анна Бушуева

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франк

вчера, 16:59
Этот мальчик хотел первым получить путевку, но его наказали! Сказали - жди своей очереди! Сначала наши дети!
ответить

Бабуля

вчера, 16:40
Что с мальчонкой-то?
ответить

гостья

вчера, 16:27
прямо так быстро среагировали на звонок и всё нашли? удивительно....
ответить

франк

вчера, 16:23
Что за магазин?
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