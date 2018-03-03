Липчанка нажаловалась, что в магазине с нее взяли больше денег, чем указано в ценнике

Факт не подтвердился, но в магазине нашли другие нарушение.

На телефон «горячей линии « управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области поступил звонок от местной жительницы, которая нажаловалась, что в магазине на улице Юбилейной при покупке рыбных консервов с нее на кассе взяли больше денег. Чем указано в ценнике.

Когда на место приехала проверка, ценник уже успели привести в порядок и, соответственно, факт не подвтердился.

Зато в магазине нашли другие нарушения, в том числе обнаружили просроченные продукты, а именно: полуфабрикаты замороженные , консервы рыбные “Печень трески” и сокосодержащие напитки.

В итоге был составлен протокол, и по выявленным нарушениям магазину придется отвечать.



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