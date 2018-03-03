Общество

вчера, 16:11

Липчанка нажаловалась, что в магазине с нее взяли больше денег, чем указано в ценнике

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Липчанка нажаловалась, что в магазине с нее взяли больше денег, чем указано в ценнике

Факт не подтвердился, но в магазине нашли другие нарушение.

На телефон «горячей линии « управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области поступил звонок от местной жительницы, которая нажаловалась, что в магазине на улице Юбилейной при покупке рыбных консервов с нее на кассе взяли больше денег. Чем указано в ценнике.

Когда на место приехала проверка, ценник уже успели привести в порядок и, соответственно, факт не подвтердился.

Зато в магазине нашли другие нарушения, в том числе обнаружили просроченные продукты, а именно: полуфабрикаты замороженные , консервы рыбные “Печень трески” и сокосодержащие напитки.

В итоге был составлен протокол, и по выявленным нарушениям магазину придется отвечать.

Фото губернатор73.рф

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Комментарии (38)

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Kyle Wayne

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сегодня, 02:25
В магазинах фотографировать товар и ценники запрещают чтоб все их дерьмо наружу не вылезло
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Игорян

вчера, 23:37
Ха)).( не тот ) а в чем охранники то чертоватые?
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маруся

вчера, 23:37
Дуся.здесь речь про просрочку идёт,а не ошибки смотрят!а хочешь ошибки проверять иди ЕГЭ проверяй!!!
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не тот

вчера, 23:29
СКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО ЗА МАГАЗИН? ПО-КУ-ПАЙ-КА! СПЛОШЬ И РЯДОМ ПРОСРОЧКА, НЕСООТВЕТСТВИЕ ЦЕНЫ В ЧЕКЕ И НА ЦЕННИКЕ, А ТАК ЖЕ ЧЕРТОВАТЫЕ ОХРАННИКИ!
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Игорян

вчера, 23:29
Да нормальные девчонки там работают .так какая то коза решила им подлянку сделать .я уже 4 года туда хожу и все меня устраивает
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дуся

вчера, 23:23
маруся, Каму? Таму! Дярёвня!
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физик

вчера, 23:23
химик, ты бы сам разгильдяй вырастил ее и покупать бы не пришлось.А то летом на лавочки просидели, а надо в грядке было ковыряться!Херовый ты покупатель если тебя объегорили.На ценники надо смотреть.продавцов не хватает во всех магазинах. приходите в любой магазин работать.И посмотрим как ваше мнение о вас изменится!
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Я

вчера, 23:00
Вы что правда думаете что это продавцы вас обманывают?
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маруся

вчера, 22:59
Каму от этого лучше сделали.!?продавца сейчас оштрафуют и все!лучше бы пожаловались что на такой объем и площадь магазина один кассир и один продавец!!!
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