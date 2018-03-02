Общество

49 минут назад

Липчане могут оставить заявку на получение волонтёрской помощи

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#волонтёры #добровольчество

2018 год объявлен Годом добровольчества.

В Липецкой области стартовал проект «Добро48», который направлен на организацию взаимодействия между добровольцами (волонтерами) и благополучателями для оказания добровольческой помощи. Организатором проекта, который будет проходить до 22 декабря, выступает Центр развития добровольчества при содействии управления молодежной политики Липецкой области.

Проект реализуется с использованием Единой информационной системы «Добровольцы России». ЕИС позволяет формировать общую систему потребностей и возможностей в добровольческой помощи: учреждения и организации могут размещать там информацию о потребности в волонтерском труде, конкретизируя спецификацию работы и объем, а добровольцы – выбирать интересующие предложения, исходя из своих приоритетов и территориальной принадлежности.

Как сообщает региональное управление молодёжной политики, принять участие в проекте могут молодые жители региона от 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕИС и следить за мероприятиями с пометкой «Добро48».

Для получения добровольческой (волонтерской) помощи благополучателям необходимо позвонить организатору по телефону 8 (4742) 23–01–25 и оставить заявку на получение добровольческой помощи либо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных в электронном виде и отправить по электронной почте dobro48@inbox.ru с пометкой «Добро48». Самые активные добровольцы, принимавшие систематическое участие в мероприятиях проекта, будут отмечены благодарственными письмами и сувенирами.
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#волонтёры #добровольчество

Комментарии (2)

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Липчанка

12 минут назад
я бы назвала это принудительным, а не добровольным. заставляют по подъездам ходить, людям помогать в принудительном порядке!!! я должна бросить все и бежать другим на помощь или будут проблемы у меня, как это так то
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Исходя из своих приоритетов

18 минут назад
Предлагаю дружно пофестивалить на селигере!!!
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