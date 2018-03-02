Общество
49 минут назад
Липчане могут оставить заявку на получение волонтёрской помощи
2018 год объявлен Годом добровольчества.
В Липецкой области стартовал проект «Добро48», который направлен на организацию взаимодействия между добровольцами (волонтерами) и благополучателями для оказания добровольческой помощи. Организатором проекта, который будет проходить до 22 декабря, выступает Центр развития добровольчества при содействии управления молодежной политики Липецкой области.
Проект реализуется с использованием Единой информационной системы «Добровольцы России». ЕИС позволяет формировать общую систему потребностей и возможностей в добровольческой помощи: учреждения и организации могут размещать там информацию о потребности в волонтерском труде, конкретизируя спецификацию работы и объем, а добровольцы – выбирать интересующие предложения, исходя из своих приоритетов и территориальной принадлежности.
Как сообщает региональное управление молодёжной политики, принять участие в проекте могут молодые жители региона от 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕИС и следить за мероприятиями с пометкой «Добро48».
Для получения добровольческой (волонтерской) помощи благополучателям необходимо позвонить организатору по телефону 8 (4742) 23–01–25 и оставить заявку на получение добровольческой помощи либо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных в электронном виде и отправить по электронной почте dobro48@inbox.ru с пометкой «Добро48». Самые активные добровольцы, принимавшие систематическое участие в мероприятиях проекта, будут отмечены благодарственными письмами и сувенирами.
Проект реализуется с использованием Единой информационной системы «Добровольцы России». ЕИС позволяет формировать общую систему потребностей и возможностей в добровольческой помощи: учреждения и организации могут размещать там информацию о потребности в волонтерском труде, конкретизируя спецификацию работы и объем, а добровольцы – выбирать интересующие предложения, исходя из своих приоритетов и территориальной принадлежности.
Как сообщает региональное управление молодёжной политики, принять участие в проекте могут молодые жители региона от 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕИС и следить за мероприятиями с пометкой «Добро48».
Для получения добровольческой (волонтерской) помощи благополучателям необходимо позвонить организатору по телефону 8 (4742) 23–01–25 и оставить заявку на получение добровольческой помощи либо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных в электронном виде и отправить по электронной почте dobro48@inbox.ru с пометкой «Добро48». Самые активные добровольцы, принимавшие систематическое участие в мероприятиях проекта, будут отмечены благодарственными письмами и сувенирами.
Липчанка
Исходя из своих приоритетов