В Липецкой области забраковали 11 килограммов хлеба

Исследованы больше тысячи проб хлебобулочных изделий.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за год проведено 117 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот на потребительском рынке хлебобулочной продукции.



По санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было отобрано и исследовано 1018 проб хлебобулочных изделий.



По содержанию загрязнителей химической природы исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей и другое) составил 0,3%.



По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность и другое), за 2017 год не соответствовали нормативным требованиям 1,6% исследуемых проб.



В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и обороту хлебобулочных изделий были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей: отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность; не соблюдение сроков годности; нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря; не соблюдение правил личной гигиены.



Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в ходе плановых и внеплановых проверок за 2017 г. изъято из оборота 11 кг некачественных хлебобулочных изделий.

В отношении виновных лиц вынесено 94 постановления о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму более 300 тыс. руб. Выявленные нарушения квалифицировались по следующим статьям КоАП РФ: 14.43 ч. 1, 14.43.ч.2, 14.8 ч.1, 14.15, 6.4, 6.6.