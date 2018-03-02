Общество

сегодня, 14:27

Семь образцов незамерзайки не прошли проверку

3 549
#метанол #незамерзайка

В стеклоомывающей жидкости обнаружили высокое содержание метанола.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с октября прошлого года по середину февраля этого года в Липецкой области проведено 45 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости, было отобрано 48 образцов для исследование. Согласно протоколам лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, 7 образцов указанной продукции не соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола (гигиенический норматив не более 0,05%, результаты исследования – более 0,5%):

Стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола изъята из оборота, составлено 40 протоколов об административных правонарушениях, материалы проверок направлены в следственные Управления Следственного комитета Российской Федерации и в Управления по месту нахождения заводов изготовителей.

Фото avito.ru
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#метанол #незамерзайка

Комментарии (3)

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Алкан с сокола

3 минуты назад
Всю незамерзайку бодяжат, волки позорные! Только башка трещит! Вот "Максимка" раньше была знатная слепотуха!
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Автоводитель

23 минуты назад
где и какие марки продавали?
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гость

сегодня, 15:01
У меня прошлый год незамерзайка замерзла при -8,брал на автозаправке
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