Семь образцов незамерзайки не прошли проверку

В стеклоомывающей жидкости обнаружили высокое содержание метанола.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с октября прошлого года по середину февраля этого года в Липецкой области проведено 45 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости, было отобрано 48 образцов для исследование. Согласно протоколам лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, 7 образцов указанной продукции не соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола (гигиенический норматив не более 0,05%, результаты исследования – более 0,5%):



Стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола изъята из оборота, составлено 40 протоколов об административных правонарушениях, материалы проверок направлены в следственные Управления Следственного комитета Российской Федерации и в Управления по месту нахождения заводов изготовителей.



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