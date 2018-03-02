сегодня, 13:51
В Липецкую колонию пытались пронести пирог с запрещенной начинкой
В исправительной колонии №6 в яблочном пироге предназначенном для передачи осужденному, были обнаружены несколько SIM-карт сотовых операторов связи.
Как сообщает пресс-служба УФСИН по Липецкой области, материалы по этому факту направлены суд для привлечения данного гражданина к административной ответственности по статье 19.12 кодекса об административных правонарушениях.
Бывалый
Отобрать все нах мобилы!!!
Егор
Винтик
Мазут Бензинович
сёрфер
Да ну нах
Вован