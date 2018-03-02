В Липецкую колонию пытались пронести пирог с запрещенной начинкой

В исправительной колонии №6 в яблочном пироге предназначенном для передачи осужденному, были обнаружены несколько SIM-карт сотовых операторов связи.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Липецкой области, материалы по этому факту направлены суд для привлечения данного гражданина к административной ответственности по статье 19.12 кодекса об административных правонарушениях.