Происшествия

сегодня, 13:51

В Липецкую колонию пытались пронести пирог с запрещенной начинкой

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#УФСИН
В Липецкую колонию пытались пронести пирог с запрещенной начинкой

В исправительной колонии №6 в яблочном пироге предназначенном для передачи осужденному, были обнаружены несколько SIM-карт сотовых операторов связи.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Липецкой области, материалы по этому факту направлены суд для привлечения данного гражданина к административной ответственности по статье 19.12 кодекса об административных правонарушениях.

8 2345
#УФСИН

Комментарии (8)

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Бывалый

15 минут назад
Лучший способ передачи, это жопа вертухая!
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Отобрать все нах мобилы!!!

сегодня, 14:56
И пускай носят, сколько захотят. Не, ну чё за бардак!?
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Егор

сегодня, 14:46
А я то уж было подумал, МИДовский кокаин все же дошёл до Расеи!
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Винтик

сегодня, 14:26
Ох уж эти фиксики!
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Мазут Бензинович

сегодня, 14:26
Ещё бы в телефон спрятали и попытались передать.
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сёрфер

сегодня, 14:22
кошмар симки в пироге) лучше уж во рту на свиданке передали) что за бред
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Да ну нах

сегодня, 14:21
Подарок на восьмое не проканал.
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Вован

сегодня, 14:15
Кино насмотрелись
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