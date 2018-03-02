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Новым президентом Армении стал Армен Саркисян‍

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#Армен Саркисян‍ #Армения #президент
Новым президентом Армении стал Армен Саркисян‍

Новым, четвертым по счету президентом Армении стал кандидат от правящей Республиканской партии Армен Саркисян. Таковы результаты голосования в Национальном собрании, которые огласил на пленарном заседании глава счетной комиссии Гагик Меликян.

Парламент Армении путем тайного голосования избрал президентом республики бывшего премьер-министра, посла в Великобритании Армен Саркисяна, который был единственным кандидатом на эту должность, - передает "Интерфакс".

За его кандидатуру проголосовали 90 депутатов, против - десять, один бюллетень признан недействительным. Для избрания кандидату в президенты необходимо было получить минимум 79 голосов из 105 депутатов.

Кандидатура Саркисяна на пост президента была выдвинута фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД).

Оппозиционная фракция "Елк" (9 депутатов) ранее заявила, что проголосует против Саркисяна. Другая оппозиционная фракция "Царукян" (31 депутат) объявила, что проголосует за кандидата от партии власти. РПА и АРФД вместе обеспечивают 65 голосов.

Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершаются 9 апреля.

Новый президент Армении вступит в полномочия 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку. В соответствии с новой Конституцией, президент избирается сроком на семь лет.

С вступлением в должность нового президента страна полностью перейдет к парламентской форме правления.

Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Окончил факультет физики и математики Ереванского госуниверситета (ЕГУ). Преподавал в ЕГУ, а в 1984 и 1989-1991 гг. - в Кембриджском университете и Институте математики Университета Лондона.

Саркисян в 1992-1995 гг., 1998-2000 гг., и с 2013 года занимал должность посла Армении в Великобритании. Занимал также должности посла в ЕС, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане. В 1995-96 гг. был руководителем миссии Армении в ЕС.

В ноябре 1996 года был назначен премьер-министром Армении, однако спустя четыре месяца подал в отставку из-за проблем со здоровьем.

Долгие годы был консультантом в компаниях British Petroleum, Alcatel, Telefonica. Является основателем астанинского ежегодного Евразийского медиафорума.

Саркисян - владелец компании Knightsbridge Group, которая состоит более чем из 15 компаний, работающих в различных отраслях промышленности, в том числе энергетика, защита окружающей среды, нефте- и газодобывающая промышленность, мультимедиа, высокие технологии, телекоммуникации. Группа компаний участвует в проектах в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане.

Женат, имеет двух сыновей, трех внуков.
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#Армен Саркисян‍ #Армения #президент

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