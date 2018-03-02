В Липецкой области пройдёт трезвеннический форум

А ещё месячник трезвости.

Проект «Живи трезво!» православного общест­ва «Трезвение» стал победителем грантового кон­кур­са «Православная инициатива 2017-2018»



Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив, проводивший свою деятельность под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подвел итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». Как сообщает пресс-служба Липецкой митрополии, победителями конкурса, на который поступило 1227 проектов из 73 регионов РФ и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья, стали 289 проектов, представленных в четырех конкурсных направлениях: «Образование и воспитание», «Культура», «Социальное служение», «Информационная деятельность». Грантовый фонд составил 115 миллионов рублей. Реализация проектов начнется не ранее 20 марта 2018 года и завершится не позднее 20 января 2019 года.



В рамках Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018» признан победителем и рекомендован к финансированию проект «Живи трезво!» Липецкого православного общества «Трезвение», деятельность которого направлена на противодействие распространению социальных пороков и трезвенное просвещение.



Одним из приоритетных направлений проекта "Живи трезво!" является оказание психологической и духовной помощи не только людям с алкогольной и наркотической зависимостями, но и их родственникам. Для улучшения взаимоотношений между зависимыми и созависимыми принято решение организовать театральную студия, где будет осуществлена постановка спектакля «Русский крест».



Планируется ряд мероприятий для усиления трезвенного просвещения: проведение занятий с использованием методических материалов проекта «Общее дело» и передвижной выставки «Мифы об алкоголе»; организация В Липецком краеведческом музее стационарной выставки «Трезвенное движение в России»; издание учебно-методического пособия Н. А. Гринченко «Уроки нравственности и здоровья»; проведение конкурса на лучшую организацию месячника трезвости в учебных заведениях, а также трезвеннического форума «Сила России - в духовном единстве!».