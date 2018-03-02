Общество

сегодня, 12:32

В Липецкой области пройдёт трезвеннический форум

9 749
#алкоголь #религия
В Липецкой области пройдёт трезвеннический форум

А ещё месячник трезвости.

Проект «Живи трезво!» православного общест­ва «Трезвение» стал победителем грантового кон­кур­са «Православная инициатива 2017-2018»

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив, проводивший свою деятельность под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подвел итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». Как сообщает пресс-служба Липецкой митрополии, победителями конкурса, на который поступило 1227 проектов из 73 регионов РФ и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья, стали 289 проектов, представленных в четырех конкурсных направлениях: «Образование и воспитание», «Культура», «Социальное служение», «Информационная деятельность». Грантовый фонд составил 115 миллионов рублей. Реализация проектов начнется не ранее 20 марта 2018 года и завершится не позднее 20 января 2019 года.

В рамках Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018» признан победителем и рекомендован к финансированию проект «Живи трезво!» Липецкого православного общества «Трезвение», деятельность которого направлена на противодействие распространению социальных пороков и трезвенное просвещение.

Одним из приоритетных направлений проекта "Живи трезво!" является оказание психологической и духовной помощи не только людям с алкогольной и наркотической зависимостями, но и их родственникам. Для улучшения взаимоотношений между зависимыми и созависимыми принято решение организовать театральную студия, где будет осуществлена постановка спектакля «Русский крест».

Планируется ряд мероприятий для усиления трезвенного просвещения: проведение занятий с использованием методических материалов проекта «Общее дело» и передвижной выставки «Мифы об алкоголе»; организация В Липецком краеведческом музее стационарной выставки «Трезвенное движение в России»; издание учебно-методического пособия Н. А. Гринченко «Уроки нравственности и здоровья»; проведение конкурса на лучшую организацию месячника трезвости в учебных заведениях, а также трезвеннического форума «Сила России - в духовном единстве!».
9 749
#алкоголь #религия

Комментарии (9)

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МестныйЯ

сегодня, 14:47
Гарик, перекрести бутылку коньяка палкой постной колбасы со словами "Изыди нечистый дух, останься виноградный сок!"
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Гарик

сегодня, 14:40
Предлагаю отметить это бутылочкой коньяка!!!!!!!!! товарищи, а трезвенники пусть трезвуют!!!
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гостья

сегодня, 14:05
паша, а у нас с крестами на шее много чего делают, и если сравнить, то пьяный в стельку может еще не самое худшее....только почему то все благие дела у нас стали делаться не просто так ,а за гранты...
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МестныйЯ

сегодня, 14:03
а может "Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл" начнет с себя и своих сподвижников? Не будет потреблять красную рыбку и перепелов, ездить на шикарнейших иномарках (а почему не отечественный автопром?), лезть в политику? Пусть проявит талант в сохранении русской культуры и души. А то ппц - в церквях стали раздавать листовки "Помолитесь за президента и обороните его от всех ворогов" - анонимный листик без указания количества экземпляров, неизвестно для какой (и какой) организации заказанный. На вопрос нафига им это, отводят глаза и бормочут, что всё согласовано.... РПЦ - не лезь никуда, кроме положенного!!! Пить алкоголь - грех, а пить химическую хрень якобы "сок" - не грех??? Ууууу.... бесят эти пузатые подстилки...
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УУУУУ

сегодня, 13:53
Вот те раз,не может быть!Пили б... и будем пить!!!В нашем государстве по другому ни как!С пьяну жизнь херово видно даже легче жить!
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паша

сегодня, 13:27
да вот - меня всегда удивляли пьяные в стельку люди с крестиком на шеи.... тут уж или одно или другое
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гостья

сегодня, 13:15
Сергей 13, а я сути то и не увидела...а дело то как обычно вон в чем....
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Сергей 13

сегодня, 13:07
Основная мысль 115 лямов и сроки,за годик не спеша растащат,а "живи трезво"-на деле всем до фонаря,ибо тогда не открывали бы пивнушки по три штуки в одном доме.
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гостья

сегодня, 12:45
эх...винца что ли выпить вечерком...красного сухого грузинского и с сыром и сыром)
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