Погода в Липецке

сегодня, 12:26

Завтра в Липецке потеплеет и выпадет снег

2 2020
#оттепель
1
Завтра в Липецке потеплеет и выпадет снег

В выходные погода в Липецкой области ожидается неустойчивой. С выходом южного циклона на территорию Центрального Федерального округа с 3 на 4 марта ожидается снег различной интенсивности, метель, на дорогах снежные заносы. 

5 марта в тылу уходящего циклона снег ослабеет. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 6-9 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно небольшой снег. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 11 до 6 градусов мороза, днем температура составит от 3 до 8 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от -12 до -14 градусов, днем от 4 до 6 градусов мороза. 

День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 27 градусов ниже нуля.

2 2020
#оттепель
1

Комментарии (2)

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valerafromsplus

сегодня, 14:54
444, А в Мае после 9-го с Москвы придут тучки до середины Июня.
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444

сегодня, 12:34
уже в апреле воздух будет прогреваться от +17+22 в начале до +22+27 в конце солнца будет много ветер слабый
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