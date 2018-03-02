Завтра в Липецке потеплеет и выпадет снег

В выходные погода в Липецкой области ожидается неустойчивой. С выходом южного циклона на территорию Центрального Федерального округа с 3 на 4 марта ожидается снег различной интенсивности, метель, на дорогах снежные заносы.

5 марта в тылу уходящего циклона снег ослабеет. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 6-9 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно небольшой снег. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 11 до 6 градусов мороза, днем температура составит от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от -12 до -14 градусов, днем от 4 до 6 градусов мороза.

День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 27 градусов ниже нуля.