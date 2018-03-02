Общество

сегодня, 11:57

Липчанин попал под уголовное дело за дачу взятки судебному приставу

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#Взятка #судебные приставы
Липчанин попал под уголовное дело за дачу взятки судебному приставу

Гражданин предлагал 50 тысяч рублей за снятие ареста с автомобиля.

Следователь по особо важным делам СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении жителя Липецка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ «Дача взятки». 

Поводом стали 50 тысяч рублей, переданные гражданином судебному приставу.

Как сообщили в службе судебных приставов, в конце декабря 2017 года должник, находясь в здании Управления ФССП России по Липецкой области, передал  начальнику отдела взятку в размере 50 тысяч рублей за незаконное снятие ареста с автомобиля, арестованного в рамках исполнительного производства.

В этот же день в ходе оперативных мероприятий взяткодатель был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Липецку.

Фото gorodglazov.com

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#Взятка #судебные приставы

Комментарии (4)

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Коля

сегодня, 14:24
Отлично. И дающие и берущие - должны сидеть в тюрьме.
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Коля

сегодня, 13:08
Судебные приставы лопатами гребут взятки в Ельце , Лебедяни , Липецке а это когото то васю подставного прислали к ним Мол не берем мы и в НОвости _)))) смешно Цырк да и только !!!!
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Николай

сегодня, 12:28
Для отчетности надо, хоть и жалко было 50т.р. обращать в доход государства.
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Зураб на белой Приора

сегодня, 12:05
кагда надо дать взятка, нада давать не деньги а хароший вино и шашлык и проста угащать вкусна или падарить падарак дарагой. деньгинельзя патамушта патом будишь суд хадить што взятка дал
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