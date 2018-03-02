Липчанин попал под уголовное дело за дачу взятки судебному приставу

Гражданин предлагал 50 тысяч рублей за снятие ареста с автомобиля.

Следователь по особо важным делам СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении жителя Липецка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ «Дача взятки».

Поводом стали 50 тысяч рублей, переданные гражданином судебному приставу.

Как сообщили в службе судебных приставов, в конце декабря 2017 года должник, находясь в здании Управления ФССП России по Липецкой области, передал начальнику отдела взятку в размере 50 тысяч рублей за незаконное снятие ареста с автомобиля, арестованного в рамках исполнительного производства.

В этот же день в ходе оперативных мероприятий взяткодатель был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Липецку.



Фото gorodglazov.com

