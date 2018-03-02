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сегодня, 11:42

В Липецке отправили в колонию-поселение... злостную алиментщицу

16 3077
#алименты
1
В Липецке отправили в колонию-поселение... злостную алиментщицу

45-летняя женщина накопила за 16 лет 780 тысяч рублей задолженности по выплатам сыну. 

Мировой судья судебного участка №18 Советского судебного района Липецка заменил 45-летней липчанке на более суровую меру наказание за неуплату алиментов на содержание своего 16-летнего сына. Теперь ей предстоит провести 4 месяца в колонии-поселении за то, что она ранее злостно уклонялась от назначенного ей по ч. 1 ст. 157 УК РФ («неуплата средств на содержание детей») наказания в виде исправительных работ.

Светлану П. еще в марте 2006 года Советский районный суд Липецка обязал уплачивать алименты на содержание ребенка, которому тогда было 5 лет. Женщина должна была отдавать родственникам, взявшим на воспитание ее ребенка, ежемесячно четверть от всех видов своего заработка путем перечисления на личный счет ребенка в Сбербанке РФ вплоть до его совер­шеннолетия. Однако «кукушка» все это время игнорировала решение суда. В итоге просроченный долг по алиментам составил 780 тысяч рублей.

Нельзя сказать, что органы власти игнорировали интересы ребенка. Так, с момента его рождения горе-мамашу не раз обязывали платить алименты, но безрезультатно (она полностью отказалась заботиться о сыне, не дарила ему ни подарков, ни покупала даже еды). В итоге в ноябре 2016 года женщину подвергли административному наказанию по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («неуплата средств на содержание детей»). Однако и это наказание не пошло впрок.

В конце концов, даже будучи осужденной к исправработам, Светлана П. Не проработала на них ни часа. Терпение прокуратуры лопнуло, и по ее ходатайству суд поместил осужденную под стражу.
16 3077
#алименты
1

Комментарии (16)

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гость

49 минут назад
Сын такой маме тоже в будущем не должен помогать. И вообще-то поздно хватились, да и под стражу не желательно
ответить

Ну и правильно

49 минут назад
Туда ей и дорога. Мало дали. Не можешь кормить-,,,не фиг рожать. Удивительно,что он у неё один Обычно такие самки каждый год щенков приносят.
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Вован

сегодня, 14:23
У кого-то беда по какой-то причине нет детей и от этого люди просто сходят с ума а тут земля такую мразь носит
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Игорь

сегодня, 13:31
Зорик, кто хочет работать-работает,а не бздит,что нет работы.А такие как ты и эта шмара,только вонять и могут
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Нина

сегодня, 13:28
666, ВОТ И ТЕБЯ БЫ НУЖНО БЫЛО АБОРТИРОВАТЬ У ТВОЕЙ МАМАШКИ. Уродище
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666

сегодня, 13:18
Вовремя сделанный аборт позволяет избежать многих проблем, особенно с недобросовестнными родственниками.
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)))

сегодня, 13:11
Клава, фткаа кукушки вроде
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Клава

сегодня, 12:58
А почему фотку дрозда прилепили?
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Просто Липецк

сегодня, 12:46
Рожать нельзя жить нельзя., - Держитесь за то место, каким делают детей... И не делайте! Не будет и алиментов)))
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Просто Липецк

сегодня, 12:42
Владимир, а детям деньги нужны, или, чтобы родитель сидел???
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