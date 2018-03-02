В Липецке отправили в колонию-поселение... злостную алиментщицу

45-летняя женщина накопила за 16 лет 780 тысяч рублей задолженности по выплатам сыну.

Мировой судья судебного участка №18 Советского судебного района Липецка заменил 45-летней липчанке на более суровую меру наказание за неуплату алиментов на содержание своего 16-летнего сына. Теперь ей предстоит провести 4 месяца в колонии-поселении за то, что она ранее злостно уклонялась от назначенного ей по ч. 1 ст. 157 УК РФ («неуплата средств на содержание детей») наказания в виде исправительных работ.



Светлану П. еще в марте 2006 года Советский районный суд Липецка обязал уплачивать алименты на содержание ребенка, которому тогда было 5 лет. Женщина должна была отдавать родственникам, взявшим на воспитание ее ребенка, ежемесячно четверть от всех видов своего заработка путем перечисления на личный счет ребенка в Сбербанке РФ вплоть до его совер­шеннолетия. Однако «кукушка» все это время игнорировала решение суда. В итоге просроченный долг по алиментам составил 780 тысяч рублей.



Нельзя сказать, что органы власти игнорировали интересы ребенка. Так, с момента его рождения горе-мамашу не раз обязывали платить алименты, но безрезультатно (она полностью отказалась заботиться о сыне, не дарила ему ни подарков, ни покупала даже еды). В итоге в ноябре 2016 года женщину подвергли административному наказанию по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («неуплата средств на содержание детей»). Однако и это наказание не пошло впрок.



В конце концов, даже будучи осужденной к исправработам, Светлана П. Не проработала на них ни часа. Терпение прокуратуры лопнуло, и по ее ходатайству суд поместил осужденную под стражу.