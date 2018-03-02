В центре города закрыли наркопритон

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области пресечена деятельность притона для употребления синтетических наркотиков, расположенного в центре Липецка.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, притон содержал 45-летний уроженец Добринского района. Практически ежедневно квартиру посещали наркоманы.

В квартире наркополицейские обнаружили шприцы с остатками наркотиков, а также упаковочный материал от медицинских препаратов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», максимальная санкция по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

УМВД России по Липецкой области призывает граждан сообщать об известных фактах содержания наркопритонов по телефону «доверия» УМВД России по области (4742)27-01-26 и телефону дежурной части УМВД России по области (4742) 36-91-60.