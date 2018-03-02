Происшествия

сегодня, 11:01

В центре города закрыли наркопритон

14 2862
#наркотики
В центре города закрыли наркопритон

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области пресечена деятельность притона для употребления синтетических наркотиков, расположенного в центре Липецка.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, притон содержал 45-летний уроженец Добринского района. Практически ежедневно квартиру посещали наркоманы.

В квартире наркополицейские обнаружили шприцы с остатками наркотиков, а также упаковочный материал от медицинских препаратов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», максимальная санкция по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

УМВД России по Липецкой области призывает граждан сообщать об известных фактах содержания наркопритонов по телефону «доверия» УМВД России по области (4742)27-01-26 и телефону дежурной части  УМВД России по области (4742) 36-91-60.

14 2862
#наркотики

Комментарии (14)

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Феликс

1 минуту назад
Братья, так и работайте дальше. Удачи Вам в вашей нелегкой оперской работе.
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Нет,

сегодня, 15:06
на Соборной притон процветает!
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Тэд

сегодня, 15:06
Шлюмку над газом держать и колёса размалывать.
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Эд

сегодня, 15:03
Липчанин, зубы вырывали
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Липчанин

сегодня, 14:39
а зачем им пасатижи???
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Сергей 13

сегодня, 12:56
Это хорошо.А публичные дома у нас легализовали,или нет,я просто не в курсе,годами по одним и тем же адресам работают,полицаям сказать,или вы сами знаете?Хотя кто вас кормить потом будет?
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Гость

сегодня, 12:40
Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств....как то звучит двояко , особенно после ракеты на ядерном топливе )
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гостья

сегодня, 12:34
самые прикольные комментарии здесь)))))
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!!

сегодня, 12:21
??, Он свеклой прикинулся и его сразу не нашли.
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Посол

сегодня, 12:20
Чемоданы из Аргентины дербанили?
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