Автоинспекторы выявили 153 нарушения правил водителями автобусов

Для повышения безопасности пассажирских перевозок в регионе с 26 по 28 февраля проводились специализированные профилактические мероприятия.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, осуществлялся контроль над наличием у водителей пассажирских автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении, особое внимание уделялось выявлению технически неисправных транспортных средств, а также эксплуатирующихся с изменениями в конструкции, несогласованными с Госавтоинспекцией. Было осмотрено 445 автобусов, при надзоре за дорожным движением выявлено 153 нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов, в том числе 4 случая непредоставления преимущества пешеходам и транспортным средствам, один факт проезда на запрещающий сигнал светофора, 16 фактов неиспользования ремней безопасности.

Во время проверок установлено 22 факта нарушения правил перевозки пассажиров, 2 - управления автобусом без страхового полиса, 20 случаев эксплуатации автобусов, имеющих различные технические неисправности. Кроме того, были выявлены 2 автобуса, эксплуатировавшиеся с внесенными в конструкцию несогласованными изменениями.