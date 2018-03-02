Общество

сегодня, 10:54

Автоинспекторы выявили 153 нарушения правил водителями автобусов

6 770
#авария #ДТП
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Автоинспекторы выявили 153 нарушения правил водителями автобусов

Для повышения безопасности пассажирских перевозок  в регионе с 26 по 28 февраля проводились специализированные профилактические мероприятия.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, осуществлялся контроль над наличием у водителей пассажирских автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении, особое внимание уделялось выявлению технически неисправных транспортных средств, а также эксплуатирующихся с изменениями в конструкции, несогласованными  с Госавтоинспекцией.   Было осмотрено 445 автобусов,  при надзоре за дорожным движением выявлено 153 нарушения ПДД, допущенных  водителями автобусов, в том числе 4 случая непредоставления  преимущества пешеходам и транспортным средствам, один факт проезда на запрещающий сигнал светофора, 16 фактов неиспользования ремней безопасности. 

Во время проверок установлено 22 факта нарушения правил перевозки пассажиров, 2 - управления автобусом без страхового полиса, 20 случаев эксплуатации автобусов, имеющих различные технические неисправности. Кроме того,  были выявлены 2 автобуса, эксплуатировавшиеся с внесенными в конструкцию несогласованными  изменениями.  

6 770
#авария #ДТП
1

Комментарии (6)

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горожанка

сегодня, 15:10
На пл.Мира и проспекте Мира в три ряда едут и в догонялки играют. На перекрестке напротив ТЦ Октябрьский постоянное нарушение при движении по полосам. В какую сторону ГИБДД смотрит не понятно, видеокамеры там есть,но вот чтобы наказывали за нарушения такого нет.
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Аналитик

сегодня, 14:44
Водтлы автобусов 153 нарушения делают в час
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48й

сегодня, 13:42
Водители постоянно устраивают гонки, это уже печальная статистика!
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удивили?

сегодня, 13:11
У центрального рынка сплошные нарушения!!!!! Паркуются и во втором и третьем ряду автобусы, пересекают сплошные линии, подрезают друг друга. курят в салонах, на наличные деньги никогда!!!!! не выдают билеты ни в одном автобусе!!!! Так что, все наличные идут в карман водителю.
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ну-ну

сегодня, 13:00
"...один факт проезда на запрещающий сигнал светофора,...". Не смешите мои пятки!!! Я за 30 минут выявил 23 таких нарушений!
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Ввв

сегодня, 12:27
А сколько ещё не выявлено ...
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