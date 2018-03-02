Самые богатые работники торговли живут в Липецком и Добринском районах

Средняя зарплата в отрасли 21 912 рублей.

21 912 рублей составила средняя зарплата в сфере оптовой и розничной торговли в Липецке в прошлом году.

Управление потребительского рынка и ценовой политики отрапортовало, что за год она увеличилась на 113% или на 2 514 рублей.

Самые высокие официальные доходы сложились в Липецкой районе, где средняя зарплата в отрасли составила 29 546 рублей. На втором месте Добринский район – 24 057, на третьем – Хлевенский – 23 548 рублей.

Правда, в 13-ти (!) из 18 районов области зарплата в торговле сложилась ниже среднеотраслевого уровня. Меньше всего получают работники торговли из Становлянкого района – 16 252 рубля.

К слову те предприятия, которые платят своим сотрудникам подозрительно мало, проверяют на причастность к выплатам зарплат «в конвертах».



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