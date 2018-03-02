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BMW объяснила отсутствие среди машин для олимпийцев модели X6
Олимпийским чемпионам были подарены BMW X5. Серебряные призеры были награждены моделью X4 xDrive30d, а бронзовые - X4 xDrive20d.
В среду состоялось вручение ключей от автомобилей российским победителям и призерам Олимпийских игр в Пхенчхане. Ранее представитель калининградского завода "Автотор", который занимается производством автомобилей BMW, заявил РИА-Новости, что "олимпийцы получат автомобили BMW Х4, Х5 и Х6". Сообщалось, что золотые медалисты получают автомобили BMW модели X6, серебряные — X5, бронзовые — X4.
"Призеры Олимпийских игр в Пхенчхане получили модели BMW X5 xDrive30d (золото), BMW X4 xDrive30d (серебро) и BMW X4 xDrive20d (бронза), - сообщили в пресс-службе компании "BMW Group Россия". - Модель X6 ни одним представителем BMW Group не анонсировалась в качестве награды за золотые медали".
На Олимпиаде в Пхенчхане сборная России завоевала два золота: победы одержали фигуристка Алина Загитова и российские хоккеисты.
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