Общество

вчера, 22:15

Эколого-познавательный туризм собираются развивать в 26 парках Липецкой области

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#экология #туризм #парк
Эколого-познавательный туризм собираются развивать в 26 парках Липецкой области

Перечень этих территорий обнародовало управление экологии.

Как сообщает Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, сейчас в 26 парках региона рассматривается возможность обустройства экологических троп и маршрутов на территории области, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий. Создание познавательных экологических маршрутов позволит осуществлять использование особо охраняемых природных территорий в просветительских целях. При этом будет соблюдаться режим особой охраны ООПТ.

Сейчас в регионе около 50 действующих пешеходных троп и маршрутов. Данные пешеходные маршруты проходят по территориям Липецка и 14 районов. Вместе с тем в области существует ряд ООПТ - памятников природы, рекреационных зон, которые расположены на территориях старинных усадеб, парков, исторически сложившихся мест отдыха населения. На территориях особо охраняемых природных территорий, используемых в рекреационных целях, управление предлагает создать маршруты экологических троп.

В регионе в настоящее время проводится экологическая акция «Экология глазами детей», в рамках которой будут рассматриваться проекты школьников по созданию экологических троп. Лучшие работы в данной номинации будут рекомендованы для последующего практического использования при обустройстве экологических троп, в том числе на ООПТ Липецкой области.
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#экология #туризм #парк

Комментарии (6)

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Jenna Huang

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«Экология глазами детей»

сегодня, 01:12
Экологическими тропами мы ещё не ходили, поскольку экология изрядно попорчена, но школьникам надо поднапрячься в создании данных троп, натоптать их как можно больше, и главное мусор за собой убрать, чтобы потом после школьников взрослым пролезть можно было.
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Гость

вчера, 23:56
Там сироты (в быхановом саду ) на долю малую лупят по 200 рублей )
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Когдаже

вчера, 23:47
Эту песдобратиювыпесдятнаколыму
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всё ясно

вчера, 22:41
теперь любую лажу будут раскручивать под распил 5 мильярдов, бордюры тоже будут гранитные?
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Екатерина Иншакова

вчера, 22:33
Гениально! Именно поэтому от гуляющих отгородили забором две трети Быханова Сада. Жулики мэрские.
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