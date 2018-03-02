Эколого-познавательный туризм собираются развивать в 26 парках Липецкой области

Перечень этих территорий обнародовало управление экологии.

Как сообщает Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, сейчас в 26 парках региона рассматривается возможность обустройства экологических троп и маршрутов на территории области, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий. Создание познавательных экологических маршрутов позволит осуществлять использование особо охраняемых природных территорий в просветительских целях. При этом будет соблюдаться режим особой охраны ООПТ.



Сейчас в регионе около 50 действующих пешеходных троп и маршрутов. Данные пешеходные маршруты проходят по территориям Липецка и 14 районов. Вместе с тем в области существует ряд ООПТ - памятников природы, рекреационных зон, которые расположены на территориях старинных усадеб, парков, исторически сложившихся мест отдыха населения. На территориях особо охраняемых природных территорий, используемых в рекреационных целях, управление предлагает создать маршруты экологических троп.



В регионе в настоящее время проводится экологическая акция «Экология глазами детей», в рамках которой будут рассматриваться проекты школьников по созданию экологических троп. Лучшие работы в данной номинации будут рекомендованы для последующего практического использования при обустройстве экологических троп, в том числе на ООПТ Липецкой области.