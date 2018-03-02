Общество

вчера, 22:06

В Задонском районе развесили почти тысячу скворечников

3 358
#экология #скворечник

А в Чаплыгинском - 800.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, его специалистами проведена разъяснительная работа с администрациями районов и городов, учреждениями образования и культуры, предприятиями всех форм собственности, по вопросу изготовления, размещения кормушек и их своевременного наполнения правильным кормом: некрупными семенами подсолнуха, арбуза, дыни, тыквы, пшеном, просом, сырым несоленым салом.

Ежегодно на территории Липецкой области распространяются памятки с информацией по вопросу изготовления, размещения кормушек из экологически безопасных материалов и их своевременного наполнения правильным кормом, в СМИ размещаются материалы об особенностях подкормки птиц зимой.

В районах Липецкой области у административных зданий, а также на территориях учреждений образования и культуры размещаются и своевременно наполняются кормушки для птиц, так, например, на территории Задонского района изготовлено, отремонтировано и развешено 972 скворечника.

На территории Елецкого района установлено более 100 кормушек. На территории Чаплыгинского района было изготовлено и развешено 800 кормушек и скворечников.

На территории Тербунского района, руководителями крестьянско-фермерских хозяйств предоставляется помощь в виде зерна и семян подсолнечника, волонтерами осуществляется своевременное наполнение кормушек кормом.

В целях воспитания патриотизма и бережного отношения к природе в образовательных учреждениях региона проводятся открытые уроки, классные часы и другие мероприятия на тему «Покормите птиц зимой».
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#экология #скворечник

Комментарии (3)

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Jenna Huang

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Маловато будет

сегодня, 01:15
Да где ж на столько скворечников скворцов набрать ?
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Анжела Дэвис

сегодня, 01:12
На фотки кирюша бывший алкаш
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