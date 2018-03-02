Общество

вчера, 19:47

В Липецкой области подорожали капуста, картофель и морковь

11 985
#торговля #цены

По уровню цен на 24 социально значимых продуктов наш регион занимает лидирующие позиции среди субъектов ЦФО.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 марта, Липецкая область по уровню средних потребительских цен из 24 наименований социально значимых продуктов питания по 19-ти занимала лидирующие позиции (1-3 места) среди субъектов ЦФО.

В нашем регионе зафиксированы самые низкие в ЦФО цены на 7 социально значимых продуктов: рыбу мороженую, сахар-песок, муку пшеничную, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, крупу гречневую-ядрица, капусту белокочанную, лук репчатый.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка, на основании предоставленных муниципалитетами данных специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности анализируется ценовая ситуация по районам области.

Так, по результатам анализа, на 1 марта 2018 года отмечен рост минимальных цен в отдельных районах области на капусту белокочанную от 1,01% (Липецкий район) до 5,5% (Лебедянский район); картофель от 1,01% (Добринский район) до 6,67% (Данковский район); морковь столовую от 3,19% (Усманский район) до 6,96% (Тербунский район).

Отмечено снижение цен на пшено от 1,98% (Чаплыгинский район) до 2,21% (г. Липецк); сахар-песок от 0,51% (Елецкий район) до 3,17% (Воловский район); масло подсолнечное рафинированное от 3,07% (Елецкий район) до 5,76% (Лев-Толстовский район).

По количеству продуктов питания с минимальными ценами из 24 наименований продовольственных товаров, подлежащих мониторингу цен, 1-е место занимает Лев-Толстовский район – 7 наименований из 24: рыба мороженая минтай, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, хлеб формовой (кирпичик) из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, крупа гречневая, рис круглозерный, соль поваренная пищевая. 2-е место – Липецк – 6 наименований из 24: батон из пшеничной муки, чай черный байховый, соль поваренная пищевая, морковь столовая, капуста белокочанная, лук репчатый. 3-е место – Добринский район – 5 наименований из 24: мука пшеничная в/с, батон из пшеничной муки, картофель, морковь столовая, лук репчатый.

По минимальной стоимости потребительской корзины 1-е место занимает Добровский район – 2050,82 рубля, 2-е место – Лебедянский район – 2100,43 рубля, 3-е место – Добринский район – 2113,90 рубля. Последнюю строку рейтинга занимает Тербунский район– 2481,64 руб.

Снижение стоимости потребительской корзины к январю 2018 года зафиксировано в 15-ти муниципальных образованиях области, наиболее существенное снижение отмечается в Добровском районе – на 12,25%.

Выросла стоимость потребительской корзины в 5-ти муниципалитетах, худшую динамику показал Грязинский район, где потребительская корзина подорожала на 7,91%. Такая динамика обеспечила Добровскому району первое место в общеобластном рейтинге по стоимости потребительской корзины, а Грязинский район с первого места в январе переместился на пятое в февральском рейтинге.

Максимальное снижение стоимости потребительской корзины в Добровском районе обусловлено наибольшим снижением цен на кур замороженных, крупу гречневую, макаронные изделия. Максимальный рост стоимости потребительской корзины в Грязинском районе связан с ростом цен на капусту белокочанную, яйца куриные С1, муку пшеничную в/с.
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#торговля #цены

Комментарии (11)

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Jenna Huang

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Ну вот

сегодня, 01:20
Короче цены на продукты растут.
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Гость

вчера, 23:57
И лазерные винтовки )
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Путин

вчера, 22:56
Зато у нас есть новые ракеты!
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не пойму

вчера, 22:28
липецкая область во всех СМИ самая самая - а по вечерам пенсионеры бабушки в очереди у мусорных баков супермаркетов. как же не стыдно 3,14еть?
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Гость

вчера, 21:44
Ну не плохо ...это как в буратино , На, ешь!.. Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел её, хрустя и причмокивая.
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Вот и скажи это

вчера, 20:45
верховному,он же по церквям всем показывает-какой он "православный"
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ванесса

вчера, 20:44
пост как ни как идёт-вот и доржает
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Этой традиции 18 лет

вчера, 20:43
Как уже заразмножала вся такая жизнь!А утин накуя нужен,если все дорожает?В чем его и его соучастников роль?Он же вместе с министром с/х отчитывались по осени,что мол урожай всего * ,всего обожремся и по дешевой цене!Этот чамор даже девчонок-фигуристок нае...ет,рогатое существо!Для своих подельников у него и лексусу есть,а 2 BMW-не нашел гаденыш денег.Так же и с продуктами питания.больше помоечных крыс ненавижу его и его мразей.Какого же куя он не переходит на Доширак и крупы????Медведева с переломанной ногой ездила на поклон в Лозанну-исправлять глупости пу и его безмозглого муДко!!!Кто его назначил вице-премьером?Навальный что ли опять или меркель?...
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113

вчера, 20:22
Февраль- Март традиционно дорожает картофель так как его уже мало немного овощей до нового урожая нехватает перейдите временно на крупы в качестве гарнира к основным блюдам!!!!!!
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