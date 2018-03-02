Общество

вчера, 19:30

В Липецке наступила «Литературная весна»

3 451
#образование

Школьников, педагогов и родителей призывают снимать видео.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 1 марта стартовал заключительный этап проекта «Литературная перемена» – 1 марта стартовал заключительный этап проекта «Литературная перемена» – «Литературная весна». В акции могут принять участие все участники образовательных отношений обучающиеся (в т.ч. воспитанники дошкольных учреждений), педагоги, родители.

Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать памятную литературную дату (или несколько дат), связанную с именем известного русского писателя, записать на видео художественное чтение произведения, принадлежащего перу данного автора, одним или несколькими участниками (обучающимися, педагогами, родителями) и разместить видео или ссылку на него на сайте образовательной организации в разделе «Городская воспитательная акция».

Напоминаем, акция «Литературная перемена» проводится департаментом образования совместно с гимназией №12. Она включает в себя три сезона: «Литературная осень», «Литературная зима», «Литературная весна».
3 451
#образование

Комментарии (3)

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Jenna Huang

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Чувак стоит и думает

вчера, 23:48
И нахеражевсеэтонужно))))))
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Пушкин

вчера, 22:44
вы бы лучше Литературную газету бесплатно раздавали и журнал Литературная учеба - толку больше было бы уж поверьте
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