В Липецке наступила «Литературная весна»

Школьников, педагогов и родителей призывают снимать видео.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 1 марта стартовал заключительный этап проекта «Литературная перемена» – 1 марта стартовал заключительный этап проекта «Литературная перемена» – «Литературная весна». В акции могут принять участие все участники образовательных отношений обучающиеся (в т.ч. воспитанники дошкольных учреждений), педагоги, родители.



Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать памятную литературную дату (или несколько дат), связанную с именем известного русского писателя, записать на видео художественное чтение произведения, принадлежащего перу данного автора, одним или несколькими участниками (обучающимися, педагогами, родителями) и разместить видео или ссылку на него на сайте образовательной организации в разделе «Городская воспитательная акция».



Напоминаем, акция «Литературная перемена» проводится департаментом образования совместно с гимназией №12. Она включает в себя три сезона: «Литературная осень», «Литературная зима», «Литературная весна».