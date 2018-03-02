В художественном музее выставят натюрморты, пейзажи и портреты

6 марта откроется выставка Дмитрия Слепушкина.

6 марта в 16.00 в Липецком областном художественном музее состоится открытие выставки заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Дмитрия Слепушкина «Дмитрий Слепушкин. Живопись»



Как сообщают организаторы, в экспозиции будут представлены работы мастера в стилях натюрморта, пейзажа и портрета, который занимает особое место в творчестве автора.



Дмитрий Слепушкин - член творческого Союза художников России, дипломант Российской академии художеств. Он принимал участие в выставках в России и за рубежом. Работы художника хранятся в частных собраниях и музеях.