Культура

вчера, 19:12

В художественном музее выставят натюрморты, пейзажи и портреты

1 449
#выставка #художник

6 марта откроется выставка Дмитрия Слепушкина.

6 марта в 16.00 в Липецком областном художественном музее состоится открытие выставки заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Дмитрия Слепушкина «Дмитрий Слепушкин. Живопись»

Как сообщают организаторы, в экспозиции будут представлены работы мастера в стилях натюрморта, пейзажа и портрета, который занимает особое место в творчестве автора.

Дмитрий Слепушкин - член творческого Союза художников России, дипломант Российской академии художеств. Он принимал участие в выставках в России и за рубежом. Работы художника хранятся в частных собраниях и музеях.
1 449
#выставка #художник

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Jenna Huang

52 минуты назад
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Еще в рубрике

Липецкая молодежь устроит поэтический баттл
#библиотека
10
Липецкая молодежь устроит поэтический баттл

вчера, 19:01

Культура
Туристический потенциал Липецкой области представят в столице
#туризм
5
Туристический потенциал Липецкой области представят в столице

вчера, 18:47

Культура
Женскому дню посвятят выставку
#выставка #8 марта #художник
2
Женскому дню посвятят выставку

вчера, 18:37

Культура
Липецк вошёл в число 37 регионов-участников проекта «Театральная Россия»
#театр
Липецк вошёл в число 37 регионов-участников проекта «Театральная Россия»

вчера, 17:01

Культура
На липецкую культуру потратили 3,3 миллиарда рублей
#театр #концерт #дом культуры
28
На липецкую культуру потратили 3,3 миллиарда рублей

28.02.2018 16:39

Культура
В Нижнем парке порадуют мам
#8 марта #парк
2
В Нижнем парке порадуют мам

28.02.2018 16:30

Культура