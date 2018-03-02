Культура

вчера, 18:47

Туристический потенциал Липецкой области представят в столице

5 704
#туризм
Туристический потенциал Липецкой области представят в столице

О достопримечательностях нашей области расскажут на выставках «Интурмаркет» и MITT.

Делегация Липецкой области примет участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет», которая пройдет 10-12 марта, и в Международной туристической выставке отдыха и путешествий MITT - она состоится 13-15 марта.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, презентационный стенд Липецкой области будет активно работать все три дня выставки "Интурмаркет". Общая площадь нашей площадки составит около 50 квадратных.

В рамках выставки состоятся презентации исторических и туристических объектов нашего региона: городов Лебедяни, Ельца, археологического парка "Аргамач", событийных фестивалей - гастрономических и исторической реконструкции, туристического проекта "Русская черта", паломнического туризма.

В составе отправляющейся на выставку липецкой делегации будут чиновники управления культуры и предприниматели, которые расскажут о личном опыте инвестирования в туристическую сферу и работе в ней.

Оценить туристический и экономический потенциал региона посетители смогут с помощью представителей управления культуры и туризма Липецкой области, Центра событийного развития туризма, Центра кластерного развития туризма Липецкой области. Интерактивный стол представит участникам проект аудиогида - мобильного приложения для смартфонов, дающий возможность самостоятельных путешествий по Липецкой области с информацией о наших достопримечательностях.
5 704
#туризм

Комментарии (5)

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Jenna Huang

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Туризм

вчера, 23:49
Это законное высасывание денег которых нет
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знаю знаю

вчера, 22:05
на таких выставках снимают Настей-Рыбок и потом пердолят их в номерах
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Событийный туризм

вчера, 20:01
Скоро закроют Петровский мост и будет Вам событийный туризм ,и квест в одном флаконе!
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48й

вчера, 19:50
Какие бы презентации местная действующая власть не делала, денег ей из федерального бюджета нельзя давать ни копья... не при каких обстоятельствах!
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