Туристический потенциал Липецкой области представят в столице

О достопримечательностях нашей области расскажут на выставках «Интурмаркет» и MITT.

Делегация Липецкой области примет участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет», которая пройдет 10-12 марта, и в Международной туристической выставке отдыха и путешествий MITT - она состоится 13-15 марта.



Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, презентационный стенд Липецкой области будет активно работать все три дня выставки "Интурмаркет". Общая площадь нашей площадки составит около 50 квадратных.



В рамках выставки состоятся презентации исторических и туристических объектов нашего региона: городов Лебедяни, Ельца, археологического парка "Аргамач", событийных фестивалей - гастрономических и исторической реконструкции, туристического проекта "Русская черта", паломнического туризма.



В составе отправляющейся на выставку липецкой делегации будут чиновники управления культуры и предприниматели, которые расскажут о личном опыте инвестирования в туристическую сферу и работе в ней.



Оценить туристический и экономический потенциал региона посетители смогут с помощью представителей управления культуры и туризма Липецкой области, Центра событийного развития туризма, Центра кластерного развития туризма Липецкой области. Интерактивный стол представит участникам проект аудиогида - мобильного приложения для смартфонов, дающий возможность самостоятельных путешествий по Липецкой области с информацией о наших достопримечательностях.