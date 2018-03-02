Культура
вчера, 18:37
Женскому дню посвятят выставку
Будут представлены более 100 произведений, созданных женщинами.
6 марта в 17.00 в Липецком областном выставочном зале откроется выставка «Женский взгляд», посвященная международному женскому дню 8 марта
- Стало доброй традицией в канун Международного женского дня 8 Марта проводить выставку, на которой на этот раз будут представлены свыше 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные женщинами - художниками, - отмечают организаторы.
- Стало доброй традицией в канун Международного женского дня 8 Марта проводить выставку, на которой на этот раз будут представлены свыше 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные женщинами - художниками, - отмечают организаторы.
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